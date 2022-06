Η λαμπερή εκδήλωση για το καζίνο στο Ελληνικό, η απογραφή και οι αδυναμίες των servicers

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το 2025 δεν είναι μακριά

Μεγάλη συμμετοχή συγκέντρωσε χθες το βράδυ η εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ζάππειο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock για την παρουσίαση του νέου ξενοδοχείου-καζίνο στο Ελληνικό. Από τις υπουργικές παρουσίες ξεχώρισαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, o Βασίλης Κικίλιας και Άκης Σκέρτσος, με τον πρώτο να εκφράζει την πίστη του ότι το 2025 η επένδυση της τάξεως του 1 δισ. ευρώ θα έχει ολοκληρωθεί. Αντίστοιχη πεποίθηση εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock Jim Allen, ο οποίος παρουσίασε τα νέα αρχιτεκτονικά σχέδια του καζίνο και από κοινού μαζί με τον Γιώργο Περιστέρη αναφέρθηκαν στους στόχους της σύμπραξης. Την εκδήλωση συντόνισαν ο Κωνσταντίνος Λάμπρου, Διευθυντής Επικοινωνίας, Marketing και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η δημοσιογράφος και έμπειρη επικοινωνιολόγος Άντζελα Καραγεώργου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την επικοινωνία της Hard Rock στην Ελλάδα, υπαγόμενη στον Μιχάλη Καρλούτσο, τον άνθρωπο της Hard Rock International επί ελληνικού εδάφους. Χαμόγελα σκόρπισε στους παρευρισκόμενους η στιχομυθία των Λάμπρου – Καραγεώργου, που ανέφεραν πως προ διετίας – όταν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Hard Rock ήταν στα «μαχαίρια» με την πρώτη να συνεργάζεται με την Mohegan- κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως τελικά οι δύο όμιλοι θα συνέπρατταν στο σημαντικό έργο. Τέλος, να αναφέρουμε πως έντονη ήταν η εκπροσώπηση στην εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς παρέστησαν ο CEO Παύλος Μυλωνάς, ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και η κα Αργυρώ Μπανίλα, Head of Structured Financing Corporate & Investment Banking της τράπεζας.

Οι ανακοινώσεις για την απογραφή

Τρίτη 19 Ιουλίου. Κυκλώστε την ημερομηνία στο calendar σας. Εκείνη την ημέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώσει τα βασικά στοιχεία της απογραφής του 2021 και θα μάθουμε ποιος είναι σήμερα ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας. Μπορεί οι απογραφείς να ολοκλήρωσαν το Φεβρουάριο του 2022 το έργο τους, ωστόσο ακολούθησε μια εντατική διαδικασία επαλήθευσης των αποτελεσμάτων από την ΕΛΣΤΑΤ που πλέον ολοκληρώνεται. Όπως πληροφορείται η στήλη, έως το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί και η πληρωμή και των 60.000 απογραφέων που συνέβαλαν κομβικά στο να στεφθεί με επιτυχία εν μέσω πανδημίας το σύνθετο έργο της ηλεκτρονικής απογραφής. Και το γεγονός ότι η πληρωμή τους έχει ήδη προχωρήσει δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς το 2011 οι απογραφείς είχαν εξοφληθεί έξι μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής. Εύσημα ωστόσο πρέπει να αποδοθούν και στον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Θάνο Θανόπουλο και στους 600 περίπου εργαζομένους της Στατιστικής Αρχής που νυχθημερόν εργάσθηκαν για το θετικό αυτό αποτέλεσμα. Και στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι υποστελεχωμένη κατά 40% σε σχέση με το οργανόγραμμά της και πως άνω του 80% του προσωπικού της είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών! Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν εμπόδισαν τη διαδικασία να εξελιχθεί άρτια, καθώς όλοι υπέδειξαν επαγγελματισμό και φιλότιμο.

Οι αδυναμίες των servicers

Όχι πως δεν τα ξέραμε, αλλά τα ακούσαμε και από επίσημα χείλη. Η τελευταία απολογιστική έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία, ήλθε να μας θυμίσει πως η αγορά των «κόκκινων» δανείων την Ελλάδα δεν λειτουργεί και πολύ καλά… Κατά το Ταμείο, πολλά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διευκολυνθεί η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, κυρίως δε από την άποψη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Και αυτή η αναφορά δείχνει πως το ΔΝΤ καταλογίζει ευθύνες και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, το Ταμείο αναφέρει πως «η διαφάνεια της αγοράς είναι χαμηλή, με λίγες διαθέσιμες και αξιόπιστες δημόσιες πληροφορίες και δεδομένα για την ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, τους επενδυτές και τους servicers». Ακόμη, σημειώνει πως οι οικονομικές γνωστοποιήσεις σχετικά με την απόδοση και τους κινδύνους ανάκτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «είναι ανεπαρκείς», γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Αλλά το ΔΝΤ δεν μασάει τα λόγια του. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η ανάκτηση του προβληματικού χρέους από τους servicers «είναι μέχρι στιγμής αδύναμη», κάτι που «αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά τους να συμμορφωθούν με τα επιχειρηματικά τους σχέδια μακροπρόθεσμα». Στη βάση αυτή το Ταμείο αναφέρει πως η εποπτεία των servicers «θα μπορούσε να ενισχυθεί, με πιο ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους». Δυσάρεστες αναφορές, αλλά απηχούν την πραγματικότητα.

Η Intralot US Securities

«Λογικό και δίκαιο» είναι το ποσό των 125,1 εκατ. ευρώ που θα δώσει η Intralot για να αποκτήσει το 34,27% των μετοχών της Intralot US Securities, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που διενήργησε η PwC και η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η PwC έκρινε πως το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας (100%) της Intralot US Securities B.V. ανέρχεται μεταξύ 335,9 εκατ. ευρώ και 419,6 εκατ. ευρώ και πως το τελικό εύρος αξίων για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 115,1 εκατ. ευρώ και 143,8 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η Intralot US Securities B.V κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot Inc, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι «αιμοδότης» του Ομίλου τόσο σε τζίρο, όσο και σε κέρδη. Αίσθηση πάντως προκαλεί το disclaimer της PwC, που περιλαμβάνεται στην έκθεση αποτίμησης της Intralot US Securities B.V.. Όπως αναφέρεται, «η PwC, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι, να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου, η PwC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η Διοίκηση της Intralot έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία». Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, αλλά θεωρούμε πως το τόσο κατηγορηματικό λεκτικό που υιοθετεί η σχετική διατύπωση σχετίζεται με την πρόσφατη περιπέτεια της ελεγκτικής εταιρείας στις ΗΠΑ, όπου αναγκάσθηκε να πληρώσει 14,9 εκατ. δολάρια για λάθη και παραλείψεις στην επαλήθευση των οικονομικών στοιχείων της πρώην εισηγμένης στο NYSE, Aegean Marine Petroleum Network.

Οι ζηλευτές θέσεις

Τον φθόνο πολλών ακαδημαϊκών και πολλών τεχνοκρατών συγκεντρώνουν ήδη τα μέλη της νεοσύστατης τριμελούς επιτροπής που έχει αναλάβει να χαρακτηρίζει επενδυτικά σχεδία ως «εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας». Πρόκειται για τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Ευάγγελο Σαμπράκο, τον Γιώργο Δουκίδη, Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών και τον πολιτικό μηχανικό Νίκο Σταθόπουλο. Οι τρεις τους θα αποφασίζουν για ένα χρόνο ποια επένδυση είναι εμβληματική σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 και ποια όχι. Γιατί η θέση τους είναι αξιοζήλευτη; Διότι ο νομοθέτης αποφάσισε πως οι αποζημιώσεις των μελών της επιτροπής θα συναρτώνται με τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν. Και καθώς οι αποζημιώσεις θα καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίσθηκε για κάθε αξιολογούμενο επενδυτικό σχέδιο το κάθε μέλος της επιτροπής να λαμβάνει αποζημίωση 800 ευρώ! Καλές αξιολογήσεις λοιπόν…

