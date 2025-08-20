ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών - 35.000 θέσεις εργασίας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 35.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών - 35.000 θέσεις εργασίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δήμους και περιφέρειες για την κάλυψη 2.500 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55–67 ετών, αλλά και σε όσους έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος και έως τα 74, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για συνταξιοδότηση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 6 Αυγούστου 2025.

Για τις 2.500 επιπλέον θέσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση μόνο οι δήμοι και οι περιφέρειες/περιφερειακές ενότητες που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης των 6.000 θέσεων, σύμφωνα με την με αριθμ. 4461/18-02-2025 (Β' 676) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Μετά την κάλυψη των 32.500 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται, φτάνοντας τις 35.000 θέσεις σε όλη την επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι δαπάνες για το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών - 35.000 θέσεις εργασίας

