Μπάκας στο Newsbomb: «Φτωχά τα μέτρα της ΔΕΘ για τη στέγη - Δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες»

«Φτωχά μέτρα» που δεν δίνουν λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα της χώρας, χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

«Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απέδειξαν ότι το “καλάθι” παραμένει μικρό. Δεν παρουσιάστηκε κανένα μέτρο άμεσης αναχαίτισης του κόστους στέγασης ή ουσιαστικής ελάφρυνσης και ενίσχυσης της διαθεσιμότητας κατοικιών. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του σήμερα», τονίζει στο Newsbomb.gr ο κ. Μπάκας.

Οι φοιτητικές εστίες και οι 1.500 κοινωνικές κατοικίες

«Το 2022 στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε η δημιουργία 8.153 νέων φοιτητικών εστιών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να εξαιρείται από το Εθνικό Σχέδιο. Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, δεν γνωρίζουμε τίποτα: είναι έτοιμες; Θα φιλοξενήσουν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026; Στην εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς έγινε αναφορά σε παλαιότερες παρεμβάσεις, χωρίς καμία ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης αυτών των εστιών», ανέφερε ο κ. Μπάκας σχετικά με τις φοιτητικές εστίες.

Όσον αφορά τις 1.500 κοινωνικές κατοικίες ο πρόεδρος του Δικτύου E-Real Estates είπε: «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία 2.000 διαμερισμάτων που θα χτιστούν σε πρώην στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Όμως, τα 1.500 διαμερίσματα θα αφορούν πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για τα Σώματα Ασφαλείας. Και εδώ αναδεικνύεται η τραγική αντίφαση: πώς μπορούμε να απαντάμε στην απώλεια 180.000 κατοικιών από πλειστηριασμούς την περίοδο 2019-2023 με την υπόσχεση για 1.500 νέες κατοικίες;».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του E-Real Estates υπενθυμίζει: «Ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας είχε ήδη παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2025 το νέο θεσμικό πλαίσιο του “Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας” (ΤΑΕΘΑ) για τη δημιουργία 4.000 διαμερισμάτων».

Και προσθέτει: «Την ίδια ώρα, αναφερόμαστε σε “οικονομικά άστεγους” – εργαζόμενους που δεν μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες; Όταν το 47,3% των συμπολιτών μας ζουν σε νοικοκυριά με οφειλές σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8,3% και η δεύτερη χειρότερη χώρα, η Βουλγαρία, έχει 18,8%; Όταν το 71,9% των νέων ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, εγκλωβισμένοι στο παιδικό τους δωμάτιο;»

Οι «μαύρες μισθώσεις» και τα φορολογικά κίνητρα

«Στη ΔΕΘ υπήρξε η παραδοχή ότι υπάρχει μαζικό φαινόμενο μαύρης μίσθωσης. Ωστόσο, αντί για σχέδιο αντιμετώπισης, ανακοινώθηκε μόνο μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 25% για εισοδήματα από ενοίκια ύψους 12.000–24.000 ευρώ. Η μείωση φόρου είναι θετική, αλλά λύνει τη στεγαστική κρίση; Ας είμαστε ειλικρινείς: θα δηλώσει κάποιος που αποκρύπτει εισοδήματα για να κερδίσει 225 ευρώ τον χρόνο; Η απάντηση είναι προφανής: όχι», είπε ο Θεμιστοκλής Μπάκας.

Και πρόσθεσε: «Κι όμως, στον δημόσιο διάλογο έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις: πώς μπορεί να γίνει η διασταύρωση για τις πραγματικά κλειστές κατοικίες, πώς μπορούν να εντοπιστούν οι αναληθείς δηλώσεις εισοδήματος από ενοίκια. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση αγνόησε ακόμη και την πρόταση να εκπίπτει το ενοίκιο φοιτητικής στέγης ή πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδημα, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια».

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά είναι ένα θετικό μέτρο, αλλά δεν μπορεί να θεωρείται σοβαρό κίνητρο για να μείνουν οι νέοι εκεί, χωρίς δουλειές και υποδομές – επειδή θα γλιτώσει 150€-300€ το χρόνο».

