Μπάκας στο Newsbomb: «Φτωχά τα μέτρα της ΔΕΘ για τη στέγη - Δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες»

«Ανεπαρκή» χαρακτηρίζει τα μέτρα για το στεγαστικό που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μπάκας στο Newsbomb: «Φτωχά τα μέτρα της ΔΕΘ για τη στέγη - Δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Φτωχά μέτρα» που δεν δίνουν λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα της χώρας, χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

«Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απέδειξαν ότι το “καλάθι” παραμένει μικρό. Δεν παρουσιάστηκε κανένα μέτρο άμεσης αναχαίτισης του κόστους στέγασης ή ουσιαστικής ελάφρυνσης και ενίσχυσης της διαθεσιμότητας κατοικιών. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του σήμερα», τονίζει στο Newsbomb.gr ο κ. Μπάκας.

Οι φοιτητικές εστίες και οι 1.500 κοινωνικές κατοικίες

«Το 2022 στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε η δημιουργία 8.153 νέων φοιτητικών εστιών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να εξαιρείται από το Εθνικό Σχέδιο. Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, δεν γνωρίζουμε τίποτα: είναι έτοιμες; Θα φιλοξενήσουν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026; Στην εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς έγινε αναφορά σε παλαιότερες παρεμβάσεις, χωρίς καμία ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης αυτών των εστιών», ανέφερε ο κ. Μπάκας σχετικά με τις φοιτητικές εστίες.

Όσον αφορά τις 1.500 κοινωνικές κατοικίες ο πρόεδρος του Δικτύου E-Real Estates είπε: «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία 2.000 διαμερισμάτων που θα χτιστούν σε πρώην στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Όμως, τα 1.500 διαμερίσματα θα αφορούν πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για τα Σώματα Ασφαλείας. Και εδώ αναδεικνύεται η τραγική αντίφαση: πώς μπορούμε να απαντάμε στην απώλεια 180.000 κατοικιών από πλειστηριασμούς την περίοδο 2019-2023 με την υπόσχεση για 1.500 νέες κατοικίες;».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του E-Real Estates υπενθυμίζει: «Ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας είχε ήδη παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2025 το νέο θεσμικό πλαίσιο του “Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας” (ΤΑΕΘΑ) για τη δημιουργία 4.000 διαμερισμάτων».

Και προσθέτει: «Την ίδια ώρα, αναφερόμαστε σε “οικονομικά άστεγους” – εργαζόμενους που δεν μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες; Όταν το 47,3% των συμπολιτών μας ζουν σε νοικοκυριά με οφειλές σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8,3% και η δεύτερη χειρότερη χώρα, η Βουλγαρία, έχει 18,8%; Όταν το 71,9% των νέων ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, εγκλωβισμένοι στο παιδικό τους δωμάτιο;»

Οι «μαύρες μισθώσεις» και τα φορολογικά κίνητρα

«Στη ΔΕΘ υπήρξε η παραδοχή ότι υπάρχει μαζικό φαινόμενο μαύρης μίσθωσης. Ωστόσο, αντί για σχέδιο αντιμετώπισης, ανακοινώθηκε μόνο μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 25% για εισοδήματα από ενοίκια ύψους 12.000–24.000 ευρώ. Η μείωση φόρου είναι θετική, αλλά λύνει τη στεγαστική κρίση; Ας είμαστε ειλικρινείς: θα δηλώσει κάποιος που αποκρύπτει εισοδήματα για να κερδίσει 225 ευρώ τον χρόνο; Η απάντηση είναι προφανής: όχι», είπε ο Θεμιστοκλής Μπάκας.

Και πρόσθεσε: «Κι όμως, στον δημόσιο διάλογο έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις: πώς μπορεί να γίνει η διασταύρωση για τις πραγματικά κλειστές κατοικίες, πώς μπορούν να εντοπιστούν οι αναληθείς δηλώσεις εισοδήματος από ενοίκια. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση αγνόησε ακόμη και την πρόταση να εκπίπτει το ενοίκιο φοιτητικής στέγης ή πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδημα, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια».

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά είναι ένα θετικό μέτρο, αλλά δεν μπορεί να θεωρείται σοβαρό κίνητρο για να μείνουν οι νέοι εκεί, χωρίς δουλειές και υποδομές – επειδή θα γλιτώσει 150€-300€ το χρόνο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από τον Τραμπ να βομβαρδίσει την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 34χρονος που τραυμάτισε με γυαλί τα μέλη της οικογένειάς του γιατί φώναξαν ιερέα να του διαβάσει ευχή

16:48ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον αγωγό νερού που έσπασε και τραυμάτισε ασθενή

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Επιμένει ο φερόμενος ως αρχηγός: «Δεν έχω καμία ανάμειξη»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για Τριαντόπουλο και Τέμπη

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Μειώνονται οι φόβοι για επισιτιστική κρίση - Ρεκόρ παραγωγής ρυζιού στην Ασία

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Εγκέφαλος της σπείρας με τα αρχαία 69χρονος μεσάζων - Είχε κρύψει άγαλμα της Αρτέμιδος

16:15LIFESTYLE

Η εθνική μπάσκετ φέρνει αλλαγές στο «Exathlon»

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν σεισμοπαθείς - Συστάσεις από τον σύλλογο «Ελπίδα»

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

15:56WHAT THE FACT

To κρεβάτι που σώζει ζωές σε περίπτωση σεισμού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και γραμμές λεωφορείων κάθε Σάββατο - Δείτε τα δρομολόγια

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

15:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλάβρυτα: Αστυνομικοί ερευνούν χωράφια γύρω από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για άγαλμα της Αρτέμιδος που ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει 10 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πύργο Αθηνών - Πυροσβεστική στο σημείο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Εγκέφαλος της σπείρας με τα αρχαία 69χρονος μεσάζων - Είχε κρύψει άγαλμα της Αρτέμιδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ