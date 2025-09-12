Μεγάλη άνοδος στην Wall Street – Σε ιστορικά υψηλά και οι τρεις βασικοί δείκτες

Με ισχυρή άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Μεγάλη άνοδος στην Wall Street – Σε ιστορικά υψηλά και οι τρεις βασικοί δείκτες
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (11/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 617,08 μονάδων (+1,36%), στις 46.108 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,01 μονάδων (+0,72%), στις 22.043,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,43 μονάδων (+0,85%), στις 6.587,47 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 27 χρόνια κάθειρξη στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη άνοδος στην Wall Street – Σε ιστορικά υψηλά και οι τρεις βασικοί δείκτες με την ελπίδα… για μείωση των επιτοκίων

00:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της MRB: Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του Μενέντεζ

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

23:34LIFESTYLE

Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίβερης όπως Σηκουάνας - Σε 5 χρόνια ελπίζει να υποδεχθεί κολυμβητές, αλλά δεν συμφωνούν όλοι

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

23:05LIFESTYLE

Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»

22:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (14/9)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Νίνα Ντόμπρεβ - Σον Γουάιτ: Χωρισμός «βόμβα» μετά από πέντε χρόνια σχέσης

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

00:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τσάρλι Κερκ «προέβλεψε» τον θάνατό του - Το «στοιχειωμένο» tweet πριν από 11 χρόνια

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ