Μεγάλη άνοδος στην Wall Street – Σε ιστορικά υψηλά και οι τρεις βασικοί δείκτες

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (11/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 617,08 μονάδων (+1,36%), στις 46.108 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,01 μονάδων (+0,72%), στις 22.043,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,43 μονάδων (+0,85%), στις 6.587,47 μονάδες.