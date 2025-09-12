Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου
Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

- στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

- από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

