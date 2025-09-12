e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους δικαιούχους θα καταβληθούν πληρωμές

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
  • Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ελπίζω ο δολοφόνος του Τσάρλι Κλερκ να καταδικαστεί σε θάνατο»

15:31LIFESTYLE

Eurovision: Και η Ολλανδία απειλεί με αποχώρηση εάν συμμετάσχει του Ισραήλ

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από πυρκαγιά στον χώρο αποσκευών - Εκκένωσαν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σταθερή η δέσμευσή μας για σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα σχολεία»

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις σε ξενοδοχεία με λεία 200.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

15:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στρατιώτες αρνούνται να επιστρέψουν στη Γάζα για να πολεμήσουν - «Πρέπει να γίνουμε η φωνή τους», λένε οι μητέρες τους

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καλάσνικοφ, ναρκωτικά και πυροκροτητές εντόπισε σε αυτοκίνητο η ΕΛΑΣ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με ΠΟΜΙΔΑ: «Η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε το πρώτο του TikTok του για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «συναισθηματική φόρτιση» οφείλονται οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για τα στρατιωτικά γυμνάσια - Σε «παύση» οι διαπραγματεύσεις με Κίεβο

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Μέρος της πρωινής προπόνησης ο Οσμάν - Πότε θα αποφασιστεί η συμμετοχή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ