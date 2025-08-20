Συντάξεις: Οι κρυφές κρατήσεις που μειώνουν τα εισοδήματα έως και 22%
Ποιες είναι οι τέσσερις κρατήσεις που επιβάλλονται στις συντάξεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Εφορία (σχεδόν το 70% του φορολογητέου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς και συντάξεις) και οι κρατήσεις, μαζί με τη μεγάλη ακρίβεια στην αγορά, επιδεινώνουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, με τις συνολικές κρατήσεις στις συντάξεις να φτάνουν έως και το 22%.
Οι τέσσερις κρατήσεις (μειώσεις) που επιβάλλονται στις συντάξεις, όπως αναφέρουν Τα Νέα, είναι οι εξής:
- Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ): 440.000 συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο μέσω της Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία λόγω δημοσιονομικού κόστους τελικά δεν θα αναμορφωθεί. Οι συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ υπόκεινται στην εισφορά, η οποία είναι κλιμακωτή (από 3% έως 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο όριο των 720 ευρώ. Μάλιστα, με τις ετήσιες αυξήσεις, πολλοί ασφαλισμένοι αλλάζουν κατηγορία καταβολής της εισφοράς και φορολογούνται επαχθέστερα.
- Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη: Επί του αρχικού μεικτού ποσού κάθε σύνταξης εφαρμόζεται κράτηση 6% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
- Φόρος μισθωτών υπηρεσιών: Μετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων, το τελικό ποσό σε 12μηνη βάση αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, στο οποίο εφαρμόζεται η φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δηλαδή, κλιμακωτή προοδευτική φορολόγηση με την αναλογούσα έκπτωση φόρου, ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.
- Προσωπική διαφορά: Η προσωπική διαφορά δεν επιτρέπει σε 770.000 παλαιούς συνταξιούχους (πριν από το 2016) να καρπωθούν μελλοντικές αυξήσεις μέχρι να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά τους. Αυτή λειτουργεί περισσότερο ως κόφτης. Σήμερα, ένας στους τρεις συνταξιούχους του ΕΦΚΑ εξακολουθεί να έχει προσωπική διαφορά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς
10:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Μύκονο: Φωτιά σε ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο
10:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ: Στο τραπέζι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
09:59 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Στη Βιέννη ο μουσικός διαγωνισμός
09:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην αποστολή για Βρυξέλλες ο Ελίασον
09:45 ∙ WHAT THE FACT
Παράξενο αλλά αληθινό: Ποιοι ασυνήθιστοι κανόνες στη Γερμανία μπορούν να σας κοστίσουν
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
07:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις
09:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ