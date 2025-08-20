Συντάξεις: Οι κρυφές κρατήσεις που μειώνουν τα εισοδήματα έως και 22%

Η Εφορία (σχεδόν το 70% του φορολογητέου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς και συντάξεις) και οι κρατήσεις, μαζί με τη μεγάλη ακρίβεια στην αγορά, επιδεινώνουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, με τις συνολικές κρατήσεις στις συντάξεις να φτάνουν έως και το 22%.

Οι τέσσερις κρατήσεις (μειώσεις) που επιβάλλονται στις συντάξεις, όπως αναφέρουν Τα Νέα, είναι οι εξής: