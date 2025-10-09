IRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ σε όσους δεν συνδεθούν – Οι προμήθειες για πληρωμές προς επιχειρήσεις

Από τον Νοέμβριο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις ανά την επικράτεια υποχρεούνται να έχουν συνδέσει τα POS τους με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS. Διαφορετικά, κινδυνεύουν με «τσουχτερά» πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Από τον Νοέμβριο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο ο πελάτης θα μπορεί να σαρώνει από την τραπεζική του εφαρμογή.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες, προσφέροντας άμεση είσπραξη για τους επαγγελματίες και μεγαλύτερη διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα.

Η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου συμμόρφωσης, εντοπίζοντας επιχειρήσεις που δεν έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Όρια συναλλαγών και προμήθειες

Το ημερήσιο όριο πληρωμών μέσω IRIS ορίζεται στα 1.000 ευρώ, ενώ, για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (P2P) και από ιδιώτες προς επαγγελματίες (P2B) το όριο είναι 500 ευρώ ανά κατηγορία.

Οι συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση, ενώ, στις πληρωμές προς επιχειρήσεις η προμήθεια είναι ελάχιστη –κυμαίνεται από 0,2% έως 0,5%– και βαραίνει μόνο την επιχείρηση, σε αντίθεση με τις χρεώσεις των καρτών που φθάνουν έως και το 2%.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια συναλλαγών αυξάνονται σημαντικά:

Για συναλλαγές IRIS P2P, το ημερήσιο όριο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Για τις συναλλαγές IRIS P2B, το ημερήσιο όριο ανεβαίνει επίσης στα 1.000 ευρώ, με δυνατότητα πληρωμών έως 31.000 ευρώ τον μήνα.

Διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Η χρήση του IRIS επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Από τα μέσα του 2026, προγραμματίζεται η διασύνδεση με το διατραπεζικό δίκτυο EuroPA, που θα επιτρέπει μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό σε πραγματικό χρόνο.

Οι χώρες που θα συμμετέχουν, περιλαμβάνουν την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, καθώς και κράτη της Σκανδιναβίας όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ανδόρρα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να καθιερώσει το IRIS ως το βασικό μέσο πληρωμών στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας άμεσες και διαφανείς συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων.

