100 χρόνια ΕΕΑ: Αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Με ένα άγαλμα-σύμβολο του Προμηθέα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τίμησε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος στη χώρα, αφιερωμένου στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, έγιναν σήμερα παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, απέδωσε φόρο τιμής στους «ήρωες της πραγματικής οικονομίας».

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν, πριν λίγη ώρα, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, στην ομιλία του, παρομοίασε τον μικρομεσαίο επαγγελματία με τον Προμηθέα - τον τιτάνα που πρόσφερε την «φωτιά» της γνώσης και της δημιουργίας στην ανθρωπότητα, πληρώνοντας όμως βαρύ τίμημα.

«Ο σύγχρονος μικρομεσαίος κρατά ζωντανή τη δική του "φωτιά" μέσα στην κοινωνία», υπογράμμισε. «Δεν εργάζεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το κοινό καλό. Και γι' αυτό αξίζει αναγνώριση, στήριξη και πολιτικές που θα του επιτρέψουν να προοδεύσει».

Το άγαλμα, έργο της γλύπτριας Αγγέλικας Κοροβέση, απόφοιτης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απεικονίζει τον Προμηθέα ως διαχρονικό σύμβολο δύναμης, θυσίας και προόδου - χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, αντανακλούν την πορεία των μικρομεσαίων επαγγελματιών της χώρας.

«Η φωνή και το στήριγμα των μικρών επαγγελματιών»

Η τελετή περιλαμβάνεται στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του επιμελητηρίου. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία του ΕΕΑ, από το 1925 έως σήμερα, τονίζοντας πως αποτέλεσε διαχρονικά τη φωνή και το στήριγμα των μικρών επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των εμπόρων και των επιχειρήσεων που κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες.

«Οι μικρομεσαίοι δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η λύση. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και η καρδιά της κοινωνίας», δήλωσε. «Η ανάπτυξη που αφορά λίγους δεν είναι ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και συμμετοχικής προόδου, όπου κανείς δεν μένει πίσω».

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: υψηλό λειτουργικό κόστος, δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, άνισος ανταγωνισμός με τις μεγάλες επιχειρήσεις, και οι απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως τόνισε, στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των μελών του, προσφέροντας δωρεάν ανταποδοτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, τεχνογνωσία και συνεχή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, «χρειάζεται και εθνική στρατηγική. Με δίκαιη φορολογία, ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επένδυση στη γνώση, ενίσχυση της καινοτομίας και προώθηση της εξωστρέφειας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το άγαλμα του Προμηθέα είναι και ένα πολιτικό μήνυμα: «Δεν είναι απλώς μνημείο τιμής. Είναι κάλεσμα για δράση. Μας καλεί να επανατοποθετήσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας».

«Γιατί χωρίς μικρομεσαίους, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει μέλλον», κατέληξε ο πρόεδρος.