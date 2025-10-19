Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν - Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος έχει ανέβει στα 1.700 ευρώ/τ.μ., ανεβάζοντας το τελικό κόστος ενός νεόδμητου διαμερίσματος έως και τα 3.500 ευρώ/τ.μ.

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν - Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος
Ύστερα από μήνες στασιμότητας, λόγω της ακύρωσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κλάδος των κατασκευών επανέρχεται δυναμικά. Το «πράσινο φως» που άναψε το ΣτΕ στο Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απελευθερώνει εκατοντάδες οικοδομικές άδειες και δίνει νέα πνοή σε μια αγορά που είχε παραλύσει.

Η απόφαση του ΣτΕ –που αναμένεται να καθαρογραφεί έως τον Νοέμβριο– επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου, το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση νέων αδειών με την καταβολή ενός ειδικού τέλους. Το ποσό αυτό θα διοχετεύεται στους δήμους για δράσεις περιβαλλοντικής αντιστάθμισης.

Στη Θεσσαλονίκη, το κύμα νέων οικοδομών καταγράφεται κυρίως στα ανατολικά (Θέρμη, Πυλαία, Καλαμαριά) και στα δυτικά (Εύοσμος, Σταυρούπολη), ενώ το κέντρο της πόλης παραμένει περιορισμένο λόγω έλλειψης διαθέσιμων οικοπέδων, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής.

«Η αγορά χρειάζεται σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει το τοπίο, αλλά απαιτείται συνολική νομοθετική επανεκκίνηση», τονίζει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ηλίας Περτζινίδης

Παρά το θετικό κλίμα, οι προκλήσεις για την οικοδομή παραμένουν. Το κόστος των οικοδομικών υλικών και της γης έχει εκτοξευθεί – με τον σίδηρο, το τσιμέντο και τα υπόλοιπα δομικά υλικά να κοστίζουν 40%-50% περισσότερο σε σχέση με τα προ της ενεργειακής κρίσης επίπεδα. Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος έχει ανέβει στα 1.700 ευρώ/τ.μ., ανεβάζοντας το τελικό κόστος ενός νεόδμητου διαμερίσματος έως και τα 3.500 ευρώ/τ.μ.

Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένων εργατών πιέζει τα μισθολογικά κόστη, ενώ η στεγαστική κρίση φουντώνει.

Ο γραμματέας του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, Θεόδωρος Λιόκας, σημειώνει ότι «ο επενδυτής χρειάζεται σιγουριά. Όταν καθυστερούν οι αποφάσεις, τα έργα ακυρώνονται. Το κράτος πρέπει να συντονίζει τα νομοθετήματα με τη δικαιοσύνη, αλλιώς χάνεται η εμπιστοσύνη».

Ανάσα σε αυτή την κατάταση δίνει η παράταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Ένα μέτρο που συμπιέζει το κόστος για τον αγοραστή και λειτουργεί ως βασικό κίνητρο για τους κατασκευαστές.

Έτσι, ένα διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%, μειώνοντας την τελική τιμή του κατά περίπου 42.000 ευρώ.

Παράλληλα, προχωρά το σχέδιο κοινωνικής αντιπαροχής, που επιδιώκει να προσφέρει προσιτή στέγη μέσω αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων. Στον νομό Θεσσαλονίκης, περίπου 40 ακίνητα εκτιμάται ότι μπορούν να διατεθούν για κοινωνική στέγαση, με πιο εμβληματικά το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα και το οικόπεδο της Υφανέτ.

Το μοντέλο προβλέπει ότι έως 30% των νέων κατοικιών θα διατίθεται με χαμηλό ενοίκιο ή με δυνατότητα αγοράς από νέα ζευγάρια και ευάλωτα νοικοκυριά.

