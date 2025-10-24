Αγορά εργασίας: Οι προτεραιότητες της Gen Z και η δυσκολία εύρεσης και διατήρησης ταλέντων

Πόσο δύσκολη είναι η εύρεση ταλέντων στην ελληνική αγορά εργασίας; Τι μπορεί να προσελκύσει και να κρατήσει έναν ταλαντούχο νέο σε μία θέση; Πόσο απέχει η προσφορά από τη ζήτηση; Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Gen Z;

Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα δόθηκαν στη συζήτηση με τίτλο «Talent Hacking: Πώς να βρεις, να κρατήσεις και να εξελίξεις τη νέα γενιά ταλέντων», στο πλαίσιο του Xecutive Xperience που οργάνωσε το kariera.gr στη Θεσσαλονίκη.

«Το κομμάτι της καριέρας άλλαξε, γιατί έχει αλλάξει η αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κι εμείς να αλλάξουμε με βάση τις ανάγκες της αγοράς», τόνισε η Λένα Πάτα, Head of Sales στο kariera.gr. Απευθυνόμενη στους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου συμπλήρωσε πως «πρέπει να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους, να καταλάβουν το όραμα της εταιρείας και παράλληλα να νιώσουν ότι δημιουργούν, ανοίγουν τα φτερά τους κι εξελίσσονται».

Ο Νίκος Φόρος, Talent Intelligence Manager στο kariera.gr , παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας Καριέρας Υποψηφίων και Εργαζομένων, που πραγματοποίησε η εταιρεία σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνα αποτυπώνει τι απασχολεί τους εργαζομένους στην Ελλάδα, τι τους ελκύει σε μια θέση ή σε έναν εργοδότη και τι τους οδηγεί στην αποχώρηση. Επίσης παρουσίασε την Έρευνα Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων της εταιρείας Orientum που αφορά τη Gen Z και η οποία εστιάζει σε μαθητές λυκείου, καταγράφοντας τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους σε επαγγελματικά πεδία.

Όπως επισήμανε ο Νίκος Φόρος, «Η αγορά εργασίας περνά από πολλά κύματα αλλαγής. Υπάρχει έλλειψη του κατάλληλου ταλέντου κι αυτό δεν το λέει μόνο η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι, αλλά και τα δεδομένα». Χαρακτήρισε, μάλιστα, πρόκληση την εύρεση του κατάλληλου εργαζόμενου, καθώς οι προτεραιότητες των υποψηφίων διαφέρουν σημαντικά από αυτές των εργοδοτών. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στον κλάδο του Τουρισμού, όπου, οι ανάγκες είναι πολλές αλλά οι αιτήσεις ελάχιστες, καθώς και στον δυναμικό κλάδο των Logistics, που βρίσκεται στο Top 10 των εργοδοτών, αλλά μόλις στην 34η θέση των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον κ. Φόρο, οι βασικοί λόγοι που ένα ταλέντο θα αποδεχθεί μία θέση είναι: οι αρμοδιότητες να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του, η τοποθεσία εργασίας να εξυπηρετεί και ο μισθός να είναι ανταγωνιστικός. Η ικανοποίηση από μία εργασία εξαρτάται κυρίως από τον σεβασμό, την αξιοκρατία, το υποστηρικτικό συναδελφικό περιβάλλον, την καλή επικοινωνία με τη διοίκηση, την αναγνώριση, την επιβράβευση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αντίστοιχα, οι βασικοί λόγοι αποχώρησης είναι η καλύτερη προσφορά από άλλον εργοδότη, το άγχος, η εργασιακή πίεση καθώς και οι κακές σχέσεις με τον προϊστάμενο.

«Αν θέλουμε να μας επιλέξουν τα ταλέντα θα πρέπει να παρουσιάσουμε αυτό που μας διαφοροποιεί ως εργοδότη με τρόπο ελκυστικό, δημιουργώντας ξεκάθαρες και συγκεκριμένες προσδοκίες για το πώς είναι να δουλεύεις στον οργανισμό μας», πρόσθεσε στο τέλος ο κ.Φόρος.

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών συζητήθηκαν από καταξιωμένους ηγέτες και στελέχη από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι μοιράστηκαν τις δικές τους στρατηγικές στο panel συζήτησης, το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

Η Δρ. Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επισήμανε πως βασικά χαρακτηριστικά της Gen Z είναι η τάση αποχώρησης από μια εργασία μέσα σε ένα έως δύο χρόνια και η έμφαση που δίνουν, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. «Θέλουν να φύγουν, γιατί έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες από το εργασιακό περιβάλλον», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει στις αντιλήψεις των εργοδοτών και των νέων της Gen Z, λέγοντας πως «πρέπει να τα βρούμε κάπου στη μέση».

«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχει σκόπελος με τη διατήρηση των ταλέντων», ανέφερε η κα Βικτωρία Αλαμίση, Learning & Development Manager της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. «Εκτιμώ ότι πρέπει μία εταιρεία να δίνει προοπτική στον εργαζόμενο, ότι στον χώρο όπου βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας του θα περνάει καλά, δημιουργικά και ότι θα μπορεί να εξελίσσεται μέσα στην εταιρεία». Επίσης, προσέθεσε πως στην επιλογή προσωπικού η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ εστιάζει στα soft skills, με βασικό ζητούμενο ο εργαζόμενος να έχει ήθος, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πνεύμα συνεργατικότητας και σεβασμό.

Στη μεγάλη στρέβλωση της αγοράς αναφέρθηκε ο κ. Nίκος Παυλάκος, CEO & Ιδρυτής της Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, επισημαίνοντας ενδεικτικά ότι ακόμα και σε αγροτικές περιοχές κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. «Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Βασικό είναι ότι οι μαθητές έχουν πολύ λιγότερη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις και οι εταιρείες καλούνται να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους, ώστε να προσαρμοστούν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης στα σχολεία για τους κανόνες της αγοράς εργασίας.

«Οφείλουμε να δώσουμε κίνητρα, για να βοηθάμε τους εργαζόμενους να κάνουν upskilling και reskilling», επισήμανε από την πλευρά του ο κ. Δημήτριος Λακασάς, CEO της Olympian Electronics. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αλλά και μεταξύ Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης. «Θέλουμε ταλαντούχους; Θα πρέπει να τους πληρώσουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα βρουν άλλους ουρανούς να λάμψουν. Αυτά τα αστέρια δεν θέλουν μόνο λεφτά. Πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς στα ταλέντα», σημείωσε χαρακτηριστικά και κλείνοντας, προσέθεσε: «Στην εταιρεία μας προσλαμβάνουμε χαρακτήρες και χτίζουμε εφόδια, δίνουμε έμφαση στον αξιακό κώδικα και προσωπικά ως λάτρης του Αριστοτέλη, πιστεύω ότι "η αρετή είναι μεσότητα"».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Δημήτρη Παπανικολάου, πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή, με θέμα «Together with Autism!», όπου αναδείχθηκε η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης, η δύναμη της εξωστρέφειας, αλλά και η αξία της κατανόησης και ένταξης κάθε ατόμου στην αγορά εργασίας.