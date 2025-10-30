Βουλή: Παρατείνεται μέχρι την 15η Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες

«Είναι η τελευταία προθεσμία» για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες

Newsbomb

Βουλή: Παρατείνεται μέχρι την 15η Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρατείνεται, μέχρι την 15η Νοεμβρίου, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, με διάταξη τροπολογίας που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε, πριν από λίγο την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου. «Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις. «Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις για τις πυρκαγιές του 2025

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025… από Νοέμβριο: Πού και πότε θα φωταγωγηθεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

03:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Boυλή: Ψηφίστηκε το «ερανιστικό» νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

02:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλή: Παρατείνεται μέχρι την 15η Νοεμβρίου η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

01:54ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» στο σχέδιο για τη γέφυρα που θα ένωνε τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο Τραμπ ενέκρινε τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed χάλασε το κλίμα στη Wall Street

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Ήττα για τον Χερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές – Επικράτησαν οι κεντρώοι

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βγήκε από την ΜΕΘ Παίδων ο 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με πατίνι

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από επίθεση σε 13χρονο

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Ορμητικός, αποφασισμένος και άνετα νικητής

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια για το νέο Πεντάγωνο»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey - Είχε καλέσει την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αγριογούρουνο επιτέθηκε και τραυμάτισε βοσκό στην Κάρυστο

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με exit polls - Στη δεύτερη θέση ο Βίλντερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για revenger porn: «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η Σύνοδος να βρει έναν τρόπο να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

22:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Οι αγρότες μένουν όλη τη νύχτα στο μπλόκο - Επιτρέπεται η διέλευση στους οδηγούς

20:07ΥΓΕΙΑ

Τραπεζίτης ο νέος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν»

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ανοίγουν οι κινηματογράφοι έπειτα από 35 χρόνια!

14:58WHAT THE FACT

Το ιπτάμενο …σαλάχι!

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ