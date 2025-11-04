Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» για τους καταναλωτές

Η φετινή Black Friday 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου να προετοιμάζονται ήδη για την κορύφωση της περιόδου των προσφορών.

Αν και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο θεσμός έχει καθιερωθεί πλέον και στην Ελλάδα, με τις εκπτώσεις να διαρκούν περισσότερες ημέρες και να κορυφώνονται την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά τη «Black Friday» ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος πέφτει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και εστιάζει αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η ονομασία «Black Friday» προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 1950, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το κυκλοφοριακό χάος και τον συνωστισμό στα καταστήματα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αν και αρχικά είχε αρνητικό χαρακτήρα, τη δεκαετία του 1980 οι έμποροι τον υιοθέτησαν θετικά, συνδέοντάς τον με τις ημέρες όπου τα καταστήματα περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο» στα λογιστικά τους βιβλία - δηλαδή, από ζημιές σε κέρδη.

