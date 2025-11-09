Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Σε δύο φάσεις – όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε μήνα – θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι καταβολές θα ακολουθήσουν το καθιερωμένο μοντέλο διαχωρισμού Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 προγραμματίζεται η πληρωμή για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ και με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και μετά).

Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται οι καταβολές των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει καθιερώσει η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Όπως εφαρμόζεται σε κάθε μηνιαία καταβολή, η πίστωση των χρημάτων θα ξεκινήσει από το προηγούμενο απόγευμα.

Συνεπώς, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

