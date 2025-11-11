Βασική Ενίσχυση αγροτών: Εντός Νοεμβρίου η πληρωμή των 600 εκατ. ευρώ

Μέσα στο μήνα θα καταβληθεί η Βασική Ενίσχυση στους παραγωγούς όπως τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι παράλληλα προχωράει η διαδικασία για την έκδοση της ΚΥΑ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου λόγω Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεκαπέντε μέρες μετά τη Βασική Ενίσχυση, θα δοθεί προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγωνιάς το 2025.

Αναλυτικά, είπε ότι το επόμενο διάστημα θα διοχετευθούν προς τους αγρότες 600 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση, 180 εκατ. ευρώ από το Μέτρο 23 και 50 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στις πληγείσες περιοχές.

Αναφερόμενος στο Μέτρο 23, ο υφυπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται πρώτη φορά και αφορά μια ευρεία γκάμα αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι αυτά τα χρήματα «προέρχονται από ανακατανομή κονδυλίων προγραμμάτων, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, καθώς η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, με χαμηλές τιμές και μειωμένες παραγωγές».