Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

Σημαντική «ανάσα» στα έσοδα του ΕΦΚΑ προσφέρει η ολοένα αυξανόμενη απασχόληση των συνταξιούχων, μετά την κατάργηση –τον Μάρτιο του 2024– της ποινής 30% στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το Ταμείο αναμένεται φέτος να εμφανίσει καθαρό κέρδος 157 εκατ. ευρώ από εισφορές εργαζόμενων συνταξιούχων, καθώς τα συνολικά έσοδα από την απασχόληση ξεπερνούν κατά πολύ τη δαπάνη καταβολής των συντάξεών τους.

Σε διάστημα μόλις 18 μηνών, ο αριθμός των συνταξιούχων που επέστρεψαν στην εργασία εκτοξεύτηκε στους 254.724, από περίπου 35.000 πριν την αλλαγή του νόμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «60+ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ».

Από αυτούς, 104.000 καταβάλλουν σήμερα εισφορές, οι υπόλοιποι είναι κυρίως αγρότες που εξαιρούνται ή όσοι ξεκίνησαν αλλά στη συνέχεια διέκοψαν απασχόληση.

Μόνο από τον ειδικό πόρο, ο οποίος δεν αποδίδεται ως μελλοντική παροχή αλλά αποτελεί καθαρό έσοδο υπέρ του ΕΦΚΑ, το Ταμείο θα εισπράξει φέτος 126 εκατ. ευρώ. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι πληρώνουν ειδικό πόρο 10% επί του μισθού, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι το 50% της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης που έχουν επιλέξει.

Πέραν αυτού, καταβάλλουν κανονικά εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι οποίες για το 2025 υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 197 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από εισφορές και ειδικό πόρο υπολογίζονται στα 323 εκατ. ευρώ, ποσό υπεραρκετό ώστε να καλύψει τα 166 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την πληρωμή των συντάξεων των εργαζόμενων συνταξιούχων —και να αφήσει πίσω πλεόνασμα.

Πρακτικά, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα μια μικρή προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται όταν διακόψουν την εργασία και ζητήσουν επανυπολογισμό της παροχής τους.

Η προσαύξηση για κάθε έτος απασχόλησης ανέρχεται σε 0,77% των αποδοχών για τους μισθωτούς, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους προκύπτει βάσει της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν επιλέξει.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Αυτοαπασχολούμενος συνταξιούχος υψηλής κατηγορίας εισφορών με 2 χρόνια εργασίας: μόνιμη αύξηση 45 ευρώ.

Μισθωτός με μέσο μισθό 800 ευρώ και 2 χρόνια απασχόλησης: προσαύξηση 12 ευρώ.

Μισθωτός με μέσο μισθό 2.000 ευρώ και 3 χρόνια εργασίας: αύξηση 92 ευρώ.

