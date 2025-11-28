Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το 2024 προγραμματίζεται για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας σημαντική οικονομική ανακούφιση σε περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία.

Το μέτρο αυτό, που αφορά τόσο κύριες κατοικίες όσο και φοιτητικές εστίες, αποτελεί μόνιμη στήριξη με στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις της αυξανόμενης στεγαστικής κρίσης.

Η επιστροφή ενοικίου παρέχει ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά νοικοκυριό, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το μέτρο καλύπτει και τους φοιτητές που νοικιάζουν φοιτητική κατοικία, ενώ η πληρωμή θα γίνει χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, το μέτρο θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, ενισχύοντας σταθερά τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη του ενοικίου τους.

Εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Η χορήγηση της επιστροφής ενοικίου εξαρτάται από αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, ως εξής:

Εισοδηματικά όρια (ετήσια): Άγαμος: έως 20.000 ευρώ Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ Ζευγάρι με1 παιδί: έως32.000 ευρώ Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ Για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προστίθενται4.000 ευρώ

Περιουσιακά όρια: Άγαμος: έως120.000 ευρώ σε ακίνητη περιουσία Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως140.000 ευρώ Οικογένεια με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ Οικογένεια με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ



Η επιστροφή ενοικίου έρχεται μετά την πρόσφατη καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους, με τη δεύτερη φάση πληρωμών του ΟΠΕΚΑ να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Τα χρήματα για την επιστροφή ενοικίου θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ μετά τις 14:00 της Παρασκευής.