Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Πότε ξεκινά η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου στα εμπορικά

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για τα Χριστουγέννα 2025. Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00 Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00 Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00 Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00 Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Διαβάστε επίσης