Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι θέλει να παρέμβει απέναντι σε «ασυνήθιστες κινήσεις των αγορών»

Με φόντο τη ραγδαία υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα παρέμβει απέναντι σε κερδοσκοπικές κινήσεις της αγοράς. Προηγουμένως, την Παρασκευή, το γεν είχε ενισχυθεί απότομα. Οι έμποροι ερμήνευσαν το γεγονός αυτό ως πιθανή ένδειξη κοινής παρέμβασης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για να ανακοπεί η πτώση του νομίσματος.

Αν και, όπως είπε η Τακαΐτσι σε τηλεοπτική εκπομπή την Κυριακή, δεν θα σχολιάσει συγκεκριμένες κινήσεις της αγοράς, τόνισε ωστόσο: «Η κυβέρνηση θα κινηθεί απέναντι σε κερδοσκοπικές ή ασυνήθιστες κινήσεις της αγοράς».

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και το γεν έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις. Αιτία είναι οι ανησυχίες ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της Τακαΐτσι και ο αργός ρυθμός αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετο δανεισμό και σε υψηλό πληθωρισμό.

Η Τακαΐτσι έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο δαπανών για την αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους ζωής και έχει ανακοινώσει την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο οποίος ανέρχεται στο 8%, για διάστημα δύο ετών. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Ιάπωνες ομολόγους του και ότι είναι βέβαιος πως αυτοί θα καθησυχάσουν τις αγορές.

Οι κινήσεις των αγορών έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των πρόωρων εκλογών που προκήρυξε η Τακαΐτσι για τις 8 Φεβρουαρίου. Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν να επενδυθούν τα αποθέματα ETF της Τράπεζας της Ιαπωνίας και τα συναλλαγματικά αποθέματα που προορίζονται για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τακαΐτσι αντιμετώπισε με επιφυλακτικότητα την ιδέα αυτή. Η χρήση των συναλλαγματικών αποθεμάτων θα απαιτούσε την πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αγορές, δήλωσε εκπρόσωπος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) της Τακαΐτσι. Ανώτερο στέλεχος του κυβερνητικού εταίρου, του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας, προειδοποίησε ότι η αξιοποίηση των αποθεμάτων ETF της Τράπεζας της Ιαπωνίας εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπονομευθεί η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Διαβάστε επίσης