Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι θέλει να παρέμβει απέναντι σε «ασυνήθιστες κινήσεις των αγορών»

Στις αρχές Φεβρουαρίου διεξάγονται εκλογές στην Ιαπωνία. Η αδυναμία του εθνικού νομίσματος, του γεν, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρόβλημα για τη σημερινή κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι έδειξε ότι θα δείτε αντίμετρα.

Newsbomb

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι θέλει να παρέμβει απέναντι σε «ασυνήθιστες κινήσεις των αγορών»
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister's official residence, Monday, Jan. 19, 2026, in Tokyo, Japan. (Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP)
Pool ZUMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με φόντο τη ραγδαία υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα παρέμβει απέναντι σε κερδοσκοπικές κινήσεις της αγοράς. Προηγουμένως, την Παρασκευή, το γεν είχε ενισχυθεί απότομα. Οι έμποροι ερμήνευσαν το γεγονός αυτό ως πιθανή ένδειξη κοινής παρέμβασης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για να ανακοπεί η πτώση του νομίσματος.

Αν και, όπως είπε η Τακαΐτσι σε τηλεοπτική εκπομπή την Κυριακή, δεν θα σχολιάσει συγκεκριμένες κινήσεις της αγοράς, τόνισε ωστόσο: «Η κυβέρνηση θα κινηθεί απέναντι σε κερδοσκοπικές ή ασυνήθιστες κινήσεις της αγοράς».

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και το γεν έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις. Αιτία είναι οι ανησυχίες ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της Τακαΐτσι και ο αργός ρυθμός αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετο δανεισμό και σε υψηλό πληθωρισμό.

Η Τακαΐτσι έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο δαπανών για την αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους ζωής και έχει ανακοινώσει την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο οποίος ανέρχεται στο 8%, για διάστημα δύο ετών. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Ιάπωνες ομολόγους του και ότι είναι βέβαιος πως αυτοί θα καθησυχάσουν τις αγορές.

Οι κινήσεις των αγορών έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των πρόωρων εκλογών που προκήρυξε η Τακαΐτσι για τις 8 Φεβρουαρίου. Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν να επενδυθούν τα αποθέματα ETF της Τράπεζας της Ιαπωνίας και τα συναλλαγματικά αποθέματα που προορίζονται για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τακαΐτσι αντιμετώπισε με επιφυλακτικότητα την ιδέα αυτή. Η χρήση των συναλλαγματικών αποθεμάτων θα απαιτούσε την πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αγορές, δήλωσε εκπρόσωπος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) της Τακαΐτσι. Ανώτερο στέλεχος του κυβερνητικού εταίρου, του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας, προειδοποίησε ότι η αξιοποίηση των αποθεμάτων ETF της Τράπεζας της Ιαπωνίας εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπονομευθεί η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ είναι 100% έτοιμο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 75χρονος που έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

18:15LIFESTYLE

Δάκρυσε η Ευαγγελία Μουμούρη on air - «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» - Βίντεο

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

18:02LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Η «μάχη» της Εθνικής πόλο για το ευρωπαϊκό χάλκινο μετάλλιο

17:39ΚΟΣΜΟΣ

CΝΝ: Η Γροιλανδία ως Μήλος - Το μάθημα του Θουκυδίδη στον Νίλσεν και στον Τραμπ

17:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81: «Καθάρισε» άνετα και ωραία

17:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YouTube: Έρευνα αποκαλύπτει ότι κυριαρχεί στις «ιατρικές» πηγές της Google - Ανησυχούν οι ειδικοί

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Δύσκολο «διπλό» η Καλαμάτα, εύκολα ο Πανιώνιος

17:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην «κατάψυξη» η μισή χώρα – Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά - Ρεκόρ 8ετίας το πολικό ψύχος στη Νέα Υόρκη

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι θέλει να παρέμβει απέναντι σε «ασυνήθιστες κινήσεις των αγορών»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Με δύο τσάντες βιβλία έφυγε από το 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Η «μάχη» της Εθνικής πόλο για το ευρωπαϊκό χάλκινο μετάλλιο

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

17:39ΚΟΣΜΟΣ

CΝΝ: Η Γροιλανδία ως Μήλος - Το μάθημα του Θουκυδίδη στον Νίλσεν και στον Τραμπ

18:02LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην «κατάψυξη» η μισή χώρα – Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά - Ρεκόρ 8ετίας το πολικό ψύχος στη Νέα Υόρκη

17:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81: «Καθάρισε» άνετα και ωραία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ