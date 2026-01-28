«Λίφτινγκ» στις αναπηρικές παροχές: Τι αλλάζει για την Κάρτα Αναπηρίας - Τα νέα ψηφιακά μητρώα

Σε ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου για την Κάρτα Αναπηρίας προχωρά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την άρση των αποκλεισμών και την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε οι παροχές να φτάνουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια στους πολίτες.

Διεύρυνση δικαιούχων και αυτόματες διαδικασίες

Η σημαντικότερη τομή αφορά στην πρόσβαση στην Κάρτα Αναπηρίας. Μέχρι σήμερα, η έκδοσή της προϋπέθετε την καταγραφή στο Μητρώο Αναπηρίας, αποκλείοντας χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων. Με το νέο πλαίσιο:

Όλοι οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων θα μπορούν να εκδίδουν την κάρτα, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους στο παλαιό Μητρώο.

Η καταχώριση θα γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία, εφόσον τα στοιχεία πιστοποίησης είναι ψηφιακά διαθέσιμα.

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας ενισχύεται με δύο νέα Μητρώα

Για την καλύτερη οργάνωση των παροχών, συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας δύο κεντρικά αρχεία:

Μητρώο Δομών Αναπηρίας: Θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες δομές ανά περιοχή (ΚΔΗΦ, ΣΥΔ, ΚΕΠΑ), διευκολύνοντας τον εντοπισμό υπηρεσιών από τους ενδιαφερόμενους. Μητρώο Δικαιούχων Παροχών: Θα αποτυπώνει με ακρίβεια τον αριθμό των δικαιούχων και το είδος των παροχών που λαμβάνουν, προσφέροντας στην πολιτεία μια καθαρή εικόνα για το δίκτυο προστασίας.

Ενιαίος κανονισμός και καθολική εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η θέσπιση ενιαίου κανονισμού για τα αναπηρικά επιδόματα, προκειμένου να εξορθολογιστεί η χορήγησή τους. Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται σήμερα ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ενισχύσεων, που καλύπτουν από βαριές αναπηρίες και νοητική υστέρηση έως ειδικές κατηγορίες (νεφροπαθείς, αιμολυτική αναιμία, κώφωση κ.α.).

Παράλληλα, ο οδικός χάρτης του Υπουργείου προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα τεθεί σε καθολική εφαρμογή το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Η υπηρεσία θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, προσφέροντας υποστήριξη σε δικαιούχους 16-65 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ξεφεύγοντας από το περιορισμένο πλαίσιο των πιλοτικών εφαρμογών.

Τέλος, εξετάζεται η εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτές ατόμων με αναπηρία, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

