Παρατείνεται μέχρι 24 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα επιδότησης αντλιών θερμότητας

Στην παράταση έως τις 24 Φεβρουαρίου του προγράμματος επιδότησης για τις αντλίες θερμότητας προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).

Κύριος στόχος του είναι η επιχορήγηση νοικοκυριών για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, με έμφαση στις αντλίες θερμότητας και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, ακόμη και αν αυτή ενοικιάζεται ή παραχωρείται, καθιστώντας το προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων.