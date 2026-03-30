Από πότε ισχύει το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

Από την 1η Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, με ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00.

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι φθηνότερο.

