Παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου - Μέχρι πότε είναι η νέα διορία

Η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των τεχνικών προσαρμογών και την αποφυγή δυσλειτουργιών.

Η τροπολογία για την παράταση θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράταση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα λάβει το μέτρο για υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω λογαριασμού τραπέζης.

Κατατίθεται αύριο στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, οπότε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου. Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις, ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος Παραδιάς είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι το μέτρο θα λάβει παράταση, όπως και συνέβη.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα ενοίκια, προκειμένου να μην χάσουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου στα εισοδήματα από μισθώματα.

