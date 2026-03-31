Fuell Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων να έχει ήδη αρχίσει

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Fuell Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου
  • Οι τιμές της βενζίνης παρουσιάζουν μικρή μείωση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζουν να αυξάνονται.
  • Από αύριο ξεκινά η επιδότηση 0,16 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με τελικό όφελος 0,20 ευρώ ανά λίτρο για τον καταναλωτή.
  • Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την επιδότηση θα διαμορφωθεί στα 1,914 ευρώ ανά λίτρο, παραμένοντας υψηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα.
  • Η πλατφόρμα Fuel Pass αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος της εβδομάδας για υποβολή αιτήσεων, με τις πρώτες πληρωμές να γίνονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.
  • Η επιδότηση Fuel Pass ισχύει για πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, με προϋπόθεση το όχημα να είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και με εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.
Αντίθετες τάσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της βενζίνης υποχώρησε ελαφρώς τις τελευταίες ημέρες, από 2,052 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαρτίου σε 2,049 ευρώ στις 27 Μαρτίου και στα 2,046 ευρώ στις 29 Μαρτίου. Αντίθετα, το ντίζελ κίνησης καταγράφει αυξήσεις, καθώς από 2,10 ευρώ το λίτρο διαμορφώθηκε στα 2,107 ευρώ και στη συνέχεια στα 2,114 ευρώ το λίτρο.

Από αύριο τίθεται σε εφαρμογή η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο, με το τελικό όφελος για τον καταναλωτή – μαζί με τον ΦΠΑ – να φτάνει τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση τη σημερινή μέση πανελλαδική τιμή των 2,114 ευρώ, το κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 1,914 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερο σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα των 1,565 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ξεκινά η διαδικασία για το Fuel Pass, με την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων να έχει ήδη αρχίσει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος της εβδομάδας μέσω του gov.gr, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Το ποσό της επιδότησης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ακόμη και για μία μόνο πλήρωση καυσίμου. Προϋπόθεση αποτελεί το όχημα να είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και με εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.

