Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα: Μικρότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερος πληθωρισμός, μείωση ανεργίας

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 1,7%, πληθωρισμό 3,5% και σημαντική μείωση της ανεργίας, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ για το 2027  

Το κτίριο του ΔΝΤ

AP
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027 από 2,1% πέρυσι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες επηρεάζονται έντονα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η «πρόβλεψη αναφοράς» του ΔΝΤ είναι ότι, υπό το βάρος του πολέμου, η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί εφέτος στο 3,1% από 3,4% πέρυσι, για να ανακάμψει οριακά στο 3,2% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί εφέτος στο 1,1% από 1,4% πέρυσι και να αυξηθεί στο 1,2% το 2027.

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% εφέτος για να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 2,1% πέρυσι στο 2,6% εφέτος και να μειωθεί στο 2,2% το 2027, ενώ για την παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αυξηθεί στο 4,4% εφέτος από 4,1% το 2025.

Το Ταμείο προβλέπει μεγάλη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% εφέτος και στο 7,1% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 6,3% πέρυσι στο 6,2% εφέτος και στο 6,1% το 2027.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 6,4% το 2026 για να υποχωρήσει ξανά στο 5,7% το 2027.

To ΔΝΤ χρησιμοποιεί τον όρο «πρόβλεψη αναφοράς» για την παγκόσμια οικονομία αντί του βασικού σεναρίου που χρησιμοποιούσε στις προηγούμενες εκθέσεις, ενώ παράλληλα έχει καταρτίσει ένα δυσμενές και ένα ακραίο σενάριο.

Η πρόβλεψη αναφοράς βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πάνω από λίγες εβδομάδες ακόμη, ώστε η διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία να αποκλιμακωθεί και η παραγωγή και οι εξαγωγές από την περιοχή της Μέσης Ανατολής να εξομαλυνθούν έως τα μέσα του 2026, με μία αύξηση των τιμών ενέργειας κατά 19% το 2026 και των τιμών πετρελαίου κατά 21,4%.

Στην πρόβλεψη αναφοράς του ΔΝΤ περιλαμβάνεται και η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης (μισή ποσοστιαία μονάδα) το 2026.

Με βάση το δυσμενές σενάριο, που υποθέτει μεγαλύτερες και πιο επίμονες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μειωνόταν στο 2,5% το 2026 και ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 5,4%.

Στο ακραίο σενάριο, που προβλέπει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ζημιές σε υποδομές ενέργειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρούσε περαιτέρω στο 2% και ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα ξεπερνούσε το 6% το 2027. «Η πιθανότητα υλοποίησης των σεναρίων αυτών αυξάνεται προοδευτικά όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι σχετικές διαταραχές», προειδοποιεί το Ταμείο.

Το ΔΝΤ τονίζει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που αποφασίζουν οι χώρες θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινή. «Όπου η δημοσιονομική στήριξη θεωρείται αναγκαία για την προστασία των πιο ευάλωτων έναντι ακραίων εξωτερικών σοκ, πρέπει να είναι στοχευμένη, έγκαιρη, προσωρινή και χρηματοδοτούμενη εντός των πλαισίων των προϋπολογισμών, με επανακαθορισμό προτεραιοτήτων, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, με σαφή αναφορά στη διαδρομή για την αποκατάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας», σημειώνει το Ταμείο.

Πηγή: ΑΠΕ

