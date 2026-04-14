ΔΝΤ: Παγκόσμια ύφεση και ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

Νέα προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – «Η ζημιά από τον πόλεμο αυξάνεται σταθερά»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεορκίεβα

  • Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
  • Η οικονομική ζημιά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται και οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026 έχουν αναθεωρηθεί αρνητικά.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί τη μεγαλύτερη υποβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης και τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των χωρών του G7 το 2026.
  • Σε ακραίο σενάριο παρατεταμένου πολέμου, ο κόσμος θα βρεθεί κοντά σε παγκόσμια ύφεση, με σημαντικό πλήγμα να υφίστανται οι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και οι αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Οι ΗΠΑ βλέπουν μικρή μείωση στις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026, στο 2,3%, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθωρισμού και απότομη πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας, το ταμείο με έδρα την Ουάσινγκτον ανέφερε ότι η οικονομική ζημιά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται σταθερά, καθώς αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη το 2026 με βάση τις επιπτώσεις του πολέμου μέχρι στιγμής.

Στην εξαμηνιαία ενημέρωσή του, το ΔΝΤ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί τη μεγαλύτερη υποβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη και θα καταγράψει τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των χωρών του G7 φέτος, ακόμη και αν οι επιπτώσεις από την εκτίναξη του κόστους της ενέργειας κατασταλούν μέχρι τα μέσα του 2026.

Ειδικότερα το Ταμείο μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,8%, ενώ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει σε σχεδόν 4%.

Το ακραίο σενάριο της παγκόσμιας ύφεσης

Ωστόσο, σύμφωνα με ένα «ακραίο σενάριο» που αφορά έναν παρατεταμένο πόλεμο και διαρκώς υψηλές τιμές ενέργειας, η έκθεση ανέφερε ότι ο κόσμος θα βρεθεί «ένα βήμα πριν από μια παγκόσμια ύφεση» για πέμπτη μόνο φορά από το 1980.

Προειδοποιώντας ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο θα αντιμετωπίσουν βραδύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα.

Επισημαίνοντας τον αντίκτυπο που έχουν οι εξελίξεις στα αμερικανικά νοικοκυριά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τους στόχους της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,3%.

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Ως προς τη χώρα μας, το Ταμείο εκτιμά πως θα καταγραφεί ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027 από 2,1% πέρυσι. Η «πρόβλεψη αναφοράς» του ΔΝΤ είναι ότι, υπό το βάρος του πολέμου, η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί εφέτος στο 3,1% από 3,4% πέρυσι, για να ανακάμψει οριακά στο 3,2% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί εφέτος στο 1,1% από 1,4% πέρυσι και να αυξηθεί στο 1,2% το 2027.

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% εφέτος για να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 2,1% πέρυσι στο 2,6% εφέτος και να μειωθεί στο 2,2% το 2027, ενώ για την παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αυξηθεί στο 4,4% εφέτος από 4,1% το 2025.

Το Ταμείο προβλέπει μεγάλη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% εφέτος και στο 7,1% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 6,3% πέρυσι στο 6,2% εφέτος και στο 6,1% το 2027.

