Μεικτές τάσεις στο κλείσιμο για τη Wall Street και ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq
Κλίμα αισιοδοξίας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ώθησε δύο βασικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν αισιοδοξία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 72,27 μονάδων (–0,15%), στις 48.463,72 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 376,93 μονάδων (+1,60%), στις 24.016,01 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,57 μονάδων (+0,80%), στις 7.022,95 μονάδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
