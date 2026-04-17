Τίτλοι τέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Μετονομάζεται σε Euronext Athens

Το κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη λεωφόρο Αθηνών, Τρίτη 6 Αυγούστου 2024. Εξασθενεί η αρχική προσπάθεια ανάκαμψης, μετά το χθεσινό μαζικό sell-off, στις ευρωπαϊκές αγορές, με την εγχώρια αγορά να περιορίζει τα αρχικά υψηλά κέρδη. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.360,57 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,44%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.383,60 μονάδες (+3,16%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 62,48 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,61%. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) του καταστατικού της και τη μεταβολή της επωνυμίας της από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» σε «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως “EURONEXT ATHENS HOLDING S.A.”.

Την 16η Απριλίου 2026, ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το χρηματιστήριο EURONEXT ATHENS (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) ενημερώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 για την τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20η Απριλίου 2026 η επωνυμία της Εταιρείας στο χρηματιστήριο EURONEXT ATHENS αλλάζει σε «EURONEXT ATHENSHOLDING Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS».

Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας.

