Συντάξεις Μαΐου 2026: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείου

Διαμαρτυρία συνταξιούχων έξω από το υπουργείο εργασίας

Οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων Μαΐου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα προχωρήσουν σε δύο φάσεις, αφού οι δικαιούχοι θα διαχωριστούν βάση του ασφαλιστικού τους φορέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί), ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας κάθε δόσης.

Συντάξεις: Ποιοι θα πληρωθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

(Τα ποσά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου)

Αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών:

ΟΑΕΕ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)

ΟΓΑ (Αγρότες)

ΕΤΑΑ (Αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες)

Συντάξεις ΕΦΚΑ: Όσες απονεμήθηκαν από 01/01/2017 και μετά (Νόμος Κατρούγκαλου).

Επικουρικές Συντάξεις: Όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Συντάξεις: Ποιοι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

(Τα ποσά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου)

Αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου: