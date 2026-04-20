Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές
Επανέρχεται η ανησυχία στις αγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς επανέρχεται η ανησυχία στις αγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.232,78 μονάδες (-3,31%)
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 237,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.988.807 μετοχές.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε σήμερα κατά 3,143 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,79%) και της Jumbo (+0,49%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-4,52%), της Elvalhalcor (-4,40%), της Aegean (-4,39%), της Motor Oil (-4,27%), της Εθνικής (-4,20%), της Optima Bank (-3,74%), των ΕΛΠΕ (-3,65%), της Πειραιώς (-3,62%) και της Alpha Bank (-3,61%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.484.478 και 4.547.707 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,63 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Τζιρακιάν (+5,49%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-4,52%) και της Elvalhalcor (-4,40%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 11,0600 -0,90%
ALLWYN: 13,6200 -1,27%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,3200 -2,71%
METLEN: 34,6600 -4,52%
OPTIMA: 9,2700 -3,74%
ΤΙΤΑΝ: 46,2400 -3,06%
ALPHA BANK: 3,7910 -3,61%
AEGEAN AIRLINES: 13,0600 -4,39%
VIOHALCO: 14,4800 -2,16%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,8000 -0,24%
ΔΑΑ: 10,8900 -1,09%
ΔΕΗ: 18,6500 -0,37%
COCA COLA HBC: 51,1000 +0,79%
ΕΛΠΕ: 9,3650 -3,65%
ELVALHALCOR: 4,0150 -4,40%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,3800 -4,20%
ΕΥΔΑΠ: 9,2700 -1,70%
EUROBANK: 3,9500 -3,19%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,2600 -0,79%
MOTOR OIL: 34,9600 -4,27%
JUMBO: 24,5000 +0,49%
ΟΛΠ: 38,5000 -1,28%
ΟΤΕ: 17,8700 -0,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 -3,62%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9000 -2,61%