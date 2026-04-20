Newsbomb

Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς επανέρχεται η ανησυχία στις αγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.232,78 μονάδες (-3,31%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 237,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.988.807 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε σήμερα κατά 3,143 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,79%) και της Jumbo (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-4,52%), της Elvalhalcor (-4,40%), της Aegean (-4,39%), της Motor Oil (-4,27%), της Εθνικής (-4,20%), της Optima Bank (-3,74%), των ΕΛΠΕ (-3,65%), της Πειραιώς (-3,62%) και της Alpha Bank (-3,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.484.478 και 4.547.707 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Τζιρακιάν (+5,49%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-4,52%) και της Elvalhalcor (-4,40%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,0600 -0,90%

ALLWYN: 13,6200 -1,27%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3200 -2,71%

METLEN: 34,6600 -4,52%

OPTIMA: 9,2700 -3,74%

ΤΙΤΑΝ: 46,2400 -3,06%

ALPHA BANK: 3,7910 -3,61%

AEGEAN AIRLINES: 13,0600 -4,39%

VIOHALCO: 14,4800 -2,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,8000 -0,24%

ΔΑΑ: 10,8900 -1,09%

ΔΕΗ: 18,6500 -0,37%

COCA COLA HBC: 51,1000 +0,79%

ΕΛΠΕ: 9,3650 -3,65%

ELVALHALCOR: 4,0150 -4,40%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3800 -4,20%

ΕΥΔΑΠ: 9,2700 -1,70%

EUROBANK: 3,9500 -3,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2600 -0,79%

MOTOR OIL: 34,9600 -4,27%

JUMBO: 24,5000 +0,49%

ΟΛΠ: 38,5000 -1,28%

ΟΤΕ: 17,8700 -0,28%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 -3,62%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9000 -2,61%

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός»

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Η στιγμή που 29χρονή παθαίνει αμόκ και πατάει πεζούς με το αυτοκίνητό της έπειτα από καυγά

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις

17:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

17:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία: Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τα σχολεία - Eπιταχυντής μάθησης - O «χρυσός» κανόνας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

17:50LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην κουζίνα και «θα χορέψει στο ταψί» - Η ανάρτηση όλο νόημα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες - Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανίδα καμικάζι αυτοκτονίας στη Ρωσία με ουκρανική εντολή - Bίντεο από τη σύλληψη

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στον κόσμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η εκεχειρία - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

17:21LIFESTYLE

Επιστροφή στις ρίζες για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι στην Αίγυπτο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών στη διάρκεια της διάσωσης των πιλότων του F-15

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείται για διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ