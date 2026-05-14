Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά.

Το υψηλό ενδιαφέρον για μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επισκίασε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 67,36 μονάδων (–0,14%), στις 49.693,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 314,14 μονάδων (+1,20%), στις 26.402,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,29 μονάδων (+0,58%), στις 7.444,25 μονάδες.