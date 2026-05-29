ΕΛΣΤΑΤ: Η ανεργία ανήλθε σε 9,5% τον Απρίλιο – Δείτε γραφήματα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε σε 9,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του περασμένου έτους και του 10,4% τον Μάρτιο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 (-0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα απότον Μάρτιο του 2026 (-0,2%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα από τον Μάρτιο του 2026 (-9,9%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.960, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 (-1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα από τον Μάρτιο του 2026 (1,8%).