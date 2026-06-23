Το Υπερταμείο γίνεται Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για να «ξεκλειδώσει» επενδύσεις 20 δισ. στην 5ετία

Η πρώτη επένδυση του Ταμείου στις ψηφιακές υποδομές αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

Γεώργιος Καλούμενος

Το Υπερταμείο γίνεται Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για να «ξεκλειδώσει» επενδύσεις 20 δισ. στην 5ετία
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Σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μετονομάζεται το Υπερταμείο, με βασικό στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων που μπορεί να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται το Ταμείο ανέρχεται στα 12,3 δισ. ευρώ, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 23 θυγατρικών και συμμετοχών, παρουσία σε 11 στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους στις εταιρείες του.

Ταυτόχρονα μπαίνει σε λειτουργία και ένα νέο εργαλείο που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, με στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Το νέο αυτό Ταμείο θα πλαισιώσει τα τρία άλλα σημαντικά επενδυτικά εργαλεία του Υπερταμείου που αποτελούν το Ταμείο Phaistos, το ΕΛΚΑΚ, και το Pharos AI. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ταμείου στον τομέα των ψηφιακών υποδομών.

Την πλήρη λειτουργία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Growthfund Investor Summit 2026, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, το οποίο αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα στηρίξει μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ.

Η πρώτη επένδυση του Ταμείου στις ψηφιακές υποδομές αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Μιλώντας για τις θυγατρικές του Υπερταμείου, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας από την ΕΤΑΔ γίνεται με πιο επαγγελματικό τρόπο, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες αναβαθμίζονται. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) επιταχύνει κρίσιμες επενδύσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα μακροοικονομικά μεγέθη που πιστοποιούν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου:

● Έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 70.000 στη βιομηχανία.

● Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 44 δισ. ευρώ από το 2019.

● Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση επενδύσεων στην Ε.Ε. (83% έναντι 43% της δεύτερης Κροατίας).

● Η χώρα συγκαταλέγεται στις μόλις 4 χώρες της Ευρωζώνης με δημοσιονομικά πλεονάσματα, επιτυγχάνοντας παράλληλα θεαματική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

● Οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί συνολικά 83 φορές.

Αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη των αγορών και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, υπενθύμισε την απόλυτα επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (στην οποία το Υπερταμείο έχει συμμετοχή) που άντλησε 4,25 δισ. ευρώ με προσφορές 18 δισ. αλλά και την πρόσφατη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα χρηματοδοτήσει υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις ύψους 6 δισ. ευρώ για όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, υπογράμμισε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ότι δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Υπερταμείο εξελίσσεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο δημόσιο επενδυτικό οργανισμό.

Δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής, επισήμανε πως η οικονομική απόδοση είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι αυτοσκοπός: «Η πραγματική επιτυχία μετριέται όταν η δημιουργία αξίας συνοδεύεται από ένα ευρύτερο κοινωνικό μέρισμα. Όταν οι υποδομές γίνονται καλύτερες, οι υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και η ανάπτυξη γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων».

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