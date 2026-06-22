Χατζηδάκης: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε αξιόπιστο προορισμό για μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Χατζηδάκης: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση, στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος μας είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 1 δισ. εντός της επόμενης τριετίας, ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισ. ευρώ», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Growthfund Investor Summit 2026 – Navigating the New Geoeconomic Order.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών δημιουργήθηκε με τον νόμο 5131/2024 με τον οποίο θεσπίστηκαν αλλαγές στη διακυβέρνηση του Υπερταμείου και στη λειτουργία των θυγατρικών του.

«Τέθηκε πρόβλεψη για επανεπένδυση του 50% των εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία στη στελέχωση και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Κυρίως όμως προχώρησε η δημιουργία του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, που δεν ήρθε να υποκαταστήσει την αγορά αλλά να τη συμπληρώσει συνεπενδύοντας σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα μας. Ενός εργαλείου που υπήρχε για χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έλειπε όμως από την Ελλάδα.

Τις αλλαγές αυτές διαπραγματεύτηκα προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών με τον ESM. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέποντας αυτή τη μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε επί των ημερών μου στο υπουργείο Οικονομικών, να αποδίδει καρπούς. Το Υπερταμείο δεν είναι πλέον ένα εργαλείο που εξυπηρετεί την πληρωμή του δημοσίου χρέους αλλά μετατρέπεται σταδιακά σε μεγάλο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο», προσέθεσε.

«Το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του έχουν ανεβάσει στροφές. Δημιουργώντας πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πολίτες συνεχώς αναβαθμίζονται. Οι συγκοινωνίες είναι ένα παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας γίνεται με ακόμα πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές επιταχύνονται, χάρις στη λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων», σημείωσε.

Ακόμη, είπε πως σήμερα στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία των Fraport, Delta Airport Investments και ΠΗΛΕΑΣ Συμμετοχών. «Πρόκειται για μία επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές και τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει νέα ώθηση στην τοπική οικονομία.

Όπως συνέβη με τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια για τις οποίες είμαι υπερήφανος, καθώς ξεκίνησαν όταν ήμουν υπουργός Μεταφορών και έχουν αλλάξει την εικόνα των αεροδρομίων. Και θα συμπληρωθεί με τη σύμβαση παραχώρησης που προωθείται τους επόμενους μήνες με τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στους ρυθμούς ανάπτυξης, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, στη θεαματική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Επίσης, στην ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση, στην διαρκή αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην έμπρακτη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στην ελληνική οικονομία.

«Δεν είναι μόνο τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των άμεσων ξένων επενδύσεων που έχουν ξεπεράσει τα 44 δισ. από το 2019. Δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση των επενδύσεων στην Ένωση από το 2019 (83% έναντι 43% της δεύτερης Κροατίας).

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε έναν σταθερό και αξιόπιστο προορισμό για μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Δηλαδή για κεφάλαια που δεν αναζητούν πρόσκαιρες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά έρχονται στη χώρα μας με ορίζοντα δεκαετιών.

Παράδειγμα η απολύτως πετυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ στην οποία το Υπερταμείο έχει μία σημαντική συμμετοχή. Μια εταιρία που το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κατάφερε να αντλήσει 4,25 δισ. Ευρώ. Ενώ οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ. Και η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ που χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα επόμενα χρόνια όλα τα νησιά του Αιγαίου θα είναι διασυνδεδεμένα, μια κίνηση με οικονομικό, περιβαλλοντικό και εθνικό μήνυμα».

«Προφανώς δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε το στρατηγικό στόχο της σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, έχουμε βάλει την ελληνική οικονομία σε μια σταθερή τροχιά μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο, πιο εξωστρεφές και πιο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Η χώρα μας διαθέτει σήμερα κάτι που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αυτονόητο για άλλους αλλά όχι για εμάς: Αξιοπιστία. Αξιοπιστία απέναντι στις αγορές, στους επενδυτές, στους πολίτες. Αυτή την αξιοπιστία έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε, ως κόρη οφθαλμού. Πάνω σε αυτή την αξιοπιστία θέλουμε να χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας. Με περισσότερες επενδύσεις. Με περισσότερη καινοτομία. Με καλύτερες θέσεις εργασίας. Με μία ανάπτυξη που θα είναι ισχυρή, βιώσιμη και θα αφορά όλους τους Έλληνες», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55WHAT THE FACT

Τουρκία: Ερευνητές ξεκινούν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό του Νώε

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη των 12 γιατρών και νοσηλευτών για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση - Έπονται κι άλλες δίκες για συγκάλυψη της υπόθεσης

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά των αυτογκόλ – Νέο αρνητικό ρεκόρ με 8 σε μόλις 37 αγώνες

12:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες στο «posokanei» - Δρομολογούνται και νέα εργαλεία

12:31ANNOUNCEMENTS

Η Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» ξανά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 2027 θα είναι οι εκλογές»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

12:16ANNOUNCEMENTS

O Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας: Το μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που κινούνταν με 195χλμ/ώρα στη Μουδανιών

12:12ANNOUNCEMENTS

Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό - Κάλεσμα σε Μαζική Δράση Καθαρισμού

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πλαστικά δέντρα, σκίαστρα και κουρτίνες που κρέμονται έξω από τα παράθυρα επιστρατεύονται στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

11:54ΥΓΕΙΑ

Η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση, αντί να γκρινιάζει, θα έπρεπε να πει «μπράβο» για την πλατφόρμα PosoKanei

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Θήβα τίμησε τη Χάρις Αλεξίου: Το Δημοτικό Ωδείο πήρε το όνομά της, συγκίνησε ερμηνεύοντας τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας» - Βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχοι Ασημακοπούλου, Σταυριανουδάκης και άλλοι δύο για τη διαρροή των emails αποδήμων

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Τη χτύπησα με μπουκάλι, είχε τις αισθήσεις της, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο»

10:42LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Για όγδοη μέρα στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία της

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Στάρμερ: «Άκουσα την απόφαση του κόμματός μου» - Καταρρέει η λίρα

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πέντε νέα μέτρα για αυξήσεις - Το πακέτο της ΔΕΘ

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο σκηνικό στο Βέλγιο – Ιράν, έκοψαν τον δρόμο στους γιατρούς για τον Τροσάρ

10:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η επιστροφή του βασιλιά – Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους της ομάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ