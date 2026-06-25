Πρωτογενές πλεόνασμα 3,65 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο – Πάνω από τους στόχους ο προϋπολογισμός

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 103 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 2,18 δισ. ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,65 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο – Πάνω από τους στόχους ο προϋπολογισμός
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 1,24 δισ. ευρώ που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν σήμερα (25/06).

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 103 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 2.176 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 1.875 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παρά τη σημαντική υπέρβαση του στόχου, το οικονομικό επιτελείο τονίζει ότι μέρος της οφείλεται σε ταμειακού χαρακτήρα παράγοντες, όπως η είσπραξη πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης νωρίτερα από το αναμενόμενο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε μετατοπίσεις πληρωμών. Αφαιρώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος περιορίζεται στα 246 εκατ. ευρώ.

Αυξημένα έσοδα κατά 2,5 δισ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 30,22 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,53 δισ. ευρώ. Καθοριστική ήταν η είσπραξη της 7ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 884 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς και η αυξημένη εισροή πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 574 εκατ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,03 δισ. ευρώ κι εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων που σχετίζονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο κατά 171 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία του ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ανήλθαν σε 12,34 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 650 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αντίθετα, τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) υπολείπονται κατά 224 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος έφτασαν τα 8,85 δισ. ευρώ, με τη θετική εικόνα να προέρχεται κυρίως από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος κινήθηκε κατά 211 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Οι μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 3,32 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,31 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο, κυρίως λόγω της πρόωρης εισροής των 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2,52 δισ. ευρώ, κατά 574 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον προγραμματισμό.

Αυξημένες δαπάνες κατά 3 δισ. ευρώ από πέρυσι

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 30,11 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 3,02 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025.

Σημαντικό μέρος των δαπανών κατευθύνθηκε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Μεταξύ άλλων, διατέθηκαν:

  • Η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ ύψους 825 εκατ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ ύψους 1.159 εκατ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.
  • Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 520 εκατ. ευρώ.
  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 169 εκατ. ευρώ.
  • Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του Fuel Pass.

Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 4,19 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, αν και παραμένουν αυξημένες κατά 456 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τον Μάιο, το ελληνικό Δημόσιο συμμετείχε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 1,29 δισ. ευρώ και 259 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες κινήσεις θεωρούνται δημοσιονομικά ουδέτερες, καθώς καταγράφονται ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Θετικό σήμα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Τα στοιχεία του α’ πενταμήνου καταδεικνύουν καλύτερη του αναμενομένου πορεία των δημόσιων οικονομικών, με τα φορολογικά έσοδα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και τις εισροές από ευρωπαϊκούς πόρους να ενισχύουν σημαντικά τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η τελική δημοσιονομική εικόνα θα εξαρτηθεί από την πορεία των δαπανών και των εσόδων κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

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