AKTOR: Οι λεπτομέρειες του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ έως το 2031

Snapshot Ο όμιλος AKTOR προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας κεφάλαια 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Ο στόχος είναι η αύξηση των ετήσιων EBITDA στα 650 εκατ. ευρώ έως το 2031, με διαφοροποίηση δραστηριοτήτων σε LNG, ενέργεια και παραχωρήσεις, πέραν της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει κατανομή κεφαλαίων 40% σε έργα παραχώρησης – ΣΔΙΤ, 40% στην ενέργεια, 10% στην κατασκευή και 10% στην εμπορία LNG, με έμφαση στην καθετοποίηση του τομέα ενέργειας.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, η οποία απευθύνεται κατά 80% σε ξένους επενδυτές, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου.

Ο όμιλος εξετάζει στρατηγικές εξαγορές και συμμετοχές σε έργα παραχώρησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και τη δημιουργία δεύτερου FSRU στην Ελλάδα, με έμφαση στη χρηματοοικονομική υγεία και τη μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακά δημόσια έργα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου Θα υπάρξει ελληνικό βιβλίο (για το 20% της ΑΜΚ) και ξένο (για το 80%). Θα γίνουν roadshows στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ. Τόσο η ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ όσο και η ΑΜΚ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού.

Η αύξηση μετοχικού συν το ομόλογο θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού προγράμματος. Έτσι, τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2031, στόχος είναι τα EBITDA να ανέλθουν στα 650 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 400 εκατ. των αρχικών προβλέψεων.

«Η παρουσία των τριών ξένων τραπεζών μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης, αλλά και ότι το αναπτυξιακό story μας θα προσελκύσει το επενδυτικό κοινό. Στόχος η AKTOR να γίνει η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου και να αποκτήσει μεγάλη διεθνή παρουσία», σημείωσε. Σε ερώτηση , δήλωσε ότι είναι σίγουρη η συμμετοχή των 2 από τους 3 βασικούς μετόχους.

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, οι κινήσεις που θα γίνουν είναι πολύ σημαντικές για τον έλεγχο του κόστους και την ανάπτυξη στο εξωτερικό. Τα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν μόνο στις κατασκευές, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση του Ομίλου από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μειωθεί ο τζίρος και τα EBITDA από τον συγκεκριμένο τομέα, απλώς πως θα αυξηθούν οι άλλοι κλάδοι, δηλαδή το LNG, η ενέργεια και οι παραχωρήσεις.

Οι λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου

Ανάμεσα στους στόχους είναι και η σημαντική αύξηση του τζίρου. Το ταμείο του ομίλου μετά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται στο 1,3 δις. ευρώ

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο Όμιλος προχωρά στη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία του, με στόχο να υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο, που θα χαρακτηρίζεται από διασπορά δραστηριοτήτων και μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων, καθώς και χαμηλό συντελεστή δανειακής μόχλευσης ίσο ή μικρότερο του 4 (δηλαδή 4 φορές το EBITDA) ώστε να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοικονομική υγεία που αποτελεί προϋπόθεση ισχυρής ανάπτυξης.

Εμπιστοσύνη από τους βασικούς μετόχους

Ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου (WINEX INVESTMENTS, CASTELLANO) έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ έως το ποσό των €300 εκατ. και τόνισε ότι στόχος της ΑΜΚ είναι η προσέλκυση ξένων και μακροπρόθεσμων μετόχων, καθώς αυτή απευθύνεται κατά 80% στο ξένο επενδυτικό κοινό και κατά 20% στο ελληνικό, με την εταιρεία να διατηρεί δικαίωμα να επιλέξει τους μετόχους της.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της ΑΜΚ είναι ότι οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι με ποσοστό ως 3% θα έχουν το προνόμιο διατήρησης του ποσοστού των μετοχών τους μέσω της εγγραφής τους. Ενώ σημείωσε ότι η διοίκηση θα προχωρήσει σε επενδυτικά Roadshow σε Βρετανία και ΗΠΑ το επόμενο διάστημα με στόχο την προσέλκυση ισχυρών μετόχων που θα δείξουν εμπιστοσύνη στον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξήρε τη σημασία ότι τόσο η ΑΜΚ όσο και το Ομόλογο είναι underwritten από μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους του εξωτερικού, γεγονός που υποδεικνύει την εμπιστοσύνη στο αναπτυξιακό όραμα του Ομίλου.

Αναπτυξιακό πλάνο

Ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι ο Όμιλος επιδιώκει τη συνεχή του ανάπτυξη και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που θα προκύψουν στην αγορά. Και βασική προϋπόθεση για αυτό, πέραν της χρηματοικονομικής υγείας, είναι η επαρκής κεφαλαιοποίηση του Ομίλου. Από τα 3 δισ. των επενδύσεων, ο Όμιλος θα διοχετεύσει το 40% στον τομέα έργων Παραχώρησης – ΣΔΙΤ, το άλλο 40% στην Ενέργεια, ποσοστό 10% στον τομέα κατασκευής και 10% στην εμπορία LNG, τομέας στον οποίο θα ενταχθεί και ένα FSRU.

Στόχος η καθετοποίηση στην Ενέργεια

Ο κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία της καθετοποίησης στον κλάδο της ενέργειας και σημείωσε ότι διερευνάται η είσοδος στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού. Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, υπογράμμισε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον του Ομίλου για εξαγορές περιορίζεται στην Ελλάδα, ενώ επισήμανε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγορών Συστημάτων Αποθήκευσης στη Βουλγαρία, όπου ο τομέας των μπαταριών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, καθώς αυτές θα μπορούσαν να απορροφήσουν το υπερπλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα, περιορίζοντας έτσι στο φαινόμενο του curtailment στη χώρα μας. Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι το curtailment έχει και θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επίπτωση στην αγορά των ΑΠΕ και θα οδηγήσει την εγχώρια αγορά σε «κόκκινα» δάνεια.

Εξαγορές σε Παραχωρήσεις εξωτερικού

Ο κ. Εξάρχου εξήρε τη σημασία των έργων παραχώρησης και τόνισε ότι μέσα από την εντονότερη δραστηριότητα του τομέα, στόχος του Ομίλου είναι η αύξηση των ροών από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Και συμπλήρωσε ότι αυτό το άνοιγμα μπορεί να γίνει είτε μέσω συμμετοχής σε νέα έργα είτε με εξαγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, για τη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία, σημείωσε ότι η χώρα αναπόφευκτα θα οδηγηθεί σε μεγάλα έργα παραχώρησης καθώς αντιμετωπίζει τεράστιες ανάγκες σε συγκοινωνιακές υποδομές, οι οποίες δεν θα είναι εύκολο να καλύπτονται διαρκώς χρηματοδοτικά από την Ε.Ε. Και τόνισε, επίσης, ότι ο Όμιλος εξετάζει ιδιαίτερα θετικά τη συμμετοχή του στον κάθετο συγκοινωνιακό διάδρομο Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην παραχώρηση του λιμένα Κωστάντζας.

Επίσης, συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα και λόγω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για τις Πρότυπες Προτάσεις κάποια έργα πιθανότατα θα προχωρήσουν με αυτή τη μέθοδο, υπογράμμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον του Ομίλου για τη συμμετοχή του σε έργα ανακύκλωσης, διαχείρισης υδάτων και αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ομίλου για συμμετοχή στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας.

Συμμετοχή σε FSRU στην Ελλάδα

Επίσης, ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός δεύτερου FSRU στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η χρήση των κεφαλαίων δεν είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητη για την ανάπτυξη του τομέα LNG, παρά μόνο έμμεσα, όπως π.χ. η ανάληψη υποχρεώσεων σε τιμές spot. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί η θυγατρική του Ομίλου AKTOR LNG και στην προμήθεια της ελληνικής αγοράς με LNG, εφόσον δημιουργηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον.

Η Κατασκευή, «πυρήνας» του Ομίλου

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του Ομίλου δεν είναι η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας ή του ανεκτέλεστου, καθώς ο τομέας Κατασκευής θα παραμείνει στον πυρήνα της εταιρείας. Αντιθέτως, επισήμανε ότι σκοπός της προσπάθειας είναι η μετάβαση της Κατασκευής σε ασφαλέστερα πεδία, όπως τα έργα παραχώρησης αντί των παραδοσιακών δημοσίων έργων ώστε να υπάρχουν ασφαλέστερα έσοδα και μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων.