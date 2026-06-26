Όμιλος AKTOR: Επενδύσεις €3 δισ. με ορατά έσοδα και χρηματοικονομική υγεία

Το επενδυτικό σχέδιο των €3 δισ. της περιόδου 2026 -2031 και τη στρατηγική μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Ομίλου παρουσίασε σήμερα στους αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση του Ομίλου AKTOR.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η ανάπτυξη του Ομίλου είναι εξαιρετικά σημαντική και ακόμη πιο σημαντική είναι η παραγωγή αξίας για τους μετόχους, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου προσφέρει ασφάλεια ως προς τις προοπτικές του, καθώς χαρακτηρίζεται από βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και βέλτιστη χρήση του δανεισμού με στόχο την καλύτερη χρηματοοικονομική ισορροπία και οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, οι επενδύσεις των €3 δισ. είναι εξασφαλισμένες και δεν παρουσιάζουν χρηματοδοτικό κενό, ενώ το όποιο νέο χρέος δεν θα επιβαρύνει δανειακά τον Όμιλο, καθώς θα εξυπηρετείται από τις ροές των θυγατρικών και το ρίσκο του θα περιορίζεται σε επίπεδο asset.

Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, στόχος του επενδυτικού σχεδίου των €3 δισ., που θα χρηματοδοτηθεί από τις ροές του Ομίλου, την επικείμενη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και το υπό έκδοση ομολογιακό δάνειου των €300 εκατ., είναι μακροπρόθεσμα ο Όμιλος να επιτύχει προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης των €600 - €700 εκατ. από το 2031, μέσα από την παράλληλη επιχειρηματική ανάπτυξη νέων τομέων, όπως οι ΑΠΕ, το LNG και τα έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης.

Κάλυψη επενδύσεων από ροές και συνέργειες

Η διοίκηση του Ομίλου τόνισε τη σημασία των εσόδων που θα προκύψουν από σταθερές συμβασιοποιημένες ροές, όπως τα έργα Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, οι ΑΠΕ και το LNG που δημιουργούν στέρεες βάσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς πάνω από το ήμισυ του κόστους των επενδύσεων θεωρείται εξασφαλισμένο μέσα από τις ροές αυτές. Επιπλέον, εξήρε τη σημασία της κλίμακας και των εσωτερικών συνεργειών του Ομίλου, μέσω του Τομέα Κατασκευής, που δημιουργεί καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας, μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων, βέλτιστη διαχείριση του κόστους, υψηλότερη ποιότητα έργων και βελτιωμένα χρονοδιαγράμματα

Αλλαγή στο μείγμα EBITDA

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό, στόχος είναι ο σταδιακός διπλασιασμός του EBITDA στα €400 εκατ. τα επόμενα χρόνια και ο τριπλασιασμός του πέραν των €600 εκατ. για την μετά το 2030 περίοδο, όταν και θα τεθούν σε εφαρμογή οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοραπωλησίας LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Αυτή η μετάβαση θα επιφέρει μία δραστική αλλαγή στο μείγμα του EBITDA (στο οποίο σήμερα κυριαρχεί η Κατασκευή) καθώς οι πυλώνες των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από συμβασιοποιημένα έσοδα θα έχουν μερίδιο 2/3 στο συνολικό EBITDA, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της δραστηριότητας στον Τομέα Κατασκευής που παραμένει στον πυρήνα του Ομίλου.

Μάλιστα, όπως τόνισε η διοίκηση, καθώς πρόκειται για εξασφαλισμένες μελλοντικές ροές, ακόμη και στο ακραίο σενάριο όπου η Κατασκευή θα ατονίσει λόγω μείωσης του ανεκτέλεστου και μη δημοπράτησης έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Όμιλος θα διαθέτει επαρκείς δυνάμεις χάρη στη ενίσχυση της διαφοροποίησης των λοιπών τομέων δραστηριότητας.

Τα μηνύματα για την επόμενη ημέρα

Εκτός από τον επενδυτικό σχεδιασμό, η διοίκηση του Ομίλου AKTOR έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρησιακές της προτεραιότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης των επιμέρους δραστηριοτήτων.

Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η διατήρηση ενός υγιούς ανεκτέλεστου έργων με ορίζοντα πέντε έως επτά ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στη Ρουμανία, αγορά στην οποία η διοίκηση θεωρεί ότι η AKTOR κατέχει ισχυρή θέση.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων του Ομίλου αναμένεται να δημιουργήσει ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ελέγχου κόστους στον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, η διοίκηση σημείωσε ότι ο συνδυασμός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου με νέα έργα δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη στις δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διοίκηση υπογράμμισε ότι η εξαγορά συστημάτων αποθήκευσης στη Βουλγαρία θα ενισχύσει την απόδοση των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει στον Όμιλο τη δυνατότητα να αναπτύξει καθετοποιημένη παρουσία και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος των περικοπών παραγωγής (curtailments) στην Ελλάδα θα καταστήσει ακόμη πιο ελκυστικές τις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και θα ενισχύσει την αξία των έργων ΑΠΕ που έχει ήδη αποκτήσει ο Όμιλος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ενεργειακό τομέα, όπου η AKTOR σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο LNG και σε άλλες χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, μεταξύ των οποίων η ναύλωση στόλου μεταφοράς LNG, αλλά και η μίσθωση πλοίων LNG Carriers που θα λειτουργούν τόσο ως πλωτές αποθήκες καυσίμου όσο και ως εφεδρική λύση, περιορίζοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη μεταφορά του LNG οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στον Ατλαντικό.