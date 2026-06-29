e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Ιουλίου

Snapshot Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους από τον e

ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Στις 29 Ιουνίου θα πληρωθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026.

Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Ιουλίου 2026.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.

Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026

Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: