Ο τουρισμός «δυσκολεύεται» αλλά το camping… εκτοξεύεται – Πρόκειται για μόδα ή ανάγκη;

Την τάση που θέλει την αγορά του camping να έχει καλύτερη πορεία σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού φέτος επιβεβαιώνουν στοιχεία της Skroutz σύμφωνα με τα οποία οι βασικές κατηγορίες ειδών camping στην ελληνική αγορά κατέγραψαν αύξηση 48% σε όγκο και 62% στον τζίρο την τελευταία τριετία.

Γεώργιος Καλούμενος

Ο τουρισμός «δυσκολεύεται» αλλά το camping… εκτοξεύεται – Πρόκειται για μόδα ή ανάγκη;
pixabay
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Φαίνεται δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των τουριστών που επιλέγουν αυτή την κατηγορία διακοπών, και επενδύουν όλο και μεγαλύτερα ποσά για εξοπλισμό, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κρατήσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις camping στην Ελλάδα σημειώνουν φέτος αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι όταν οι κρατήσεις στα παραδοσιακά καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και δωμάτια, μέχρι στιγμής εμφανίζονται αρκετά συγκρατημένες.

Η τάση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του οδικού τουρισμού, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν διακοπές που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και συγκριτικά χαμηλότερο κόστος.

Τα παραπάνω στοιχεία ήρθαν να επαληθευτούν και από πρόσφατη καταναλωτική έρευνα του Skroutz, σύμφωνα με την οποία το camping εξελίσσεται σε μια ολοένα και πιο δημοφιλή επιλογή για τους Έλληνες καταναλωτές, με τη ζήτηση για εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του γνωστού marketplace, οι βασικές κατηγορίες που συνθέτουν το καλάθι του camper (“Σκηνές Camping”, “Φουσκωτά στρώματα ύπνου”, “Φορητά Ψυγεία” και “Προϊόντα Φωτισμού Κάμπινγκ”), σημείωσαν κάθετη ανάπτυξη την τελευταία τριετία

Άνοδος στις καλοκαιρινές αγορές με peak τον Ιούλιο

Η ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών Camping αποτυπώνεται έντονα κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος-Αύγουστος). Το καλοκαίρι του 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με το 2023, με την ανοδική πορεία να παγιώνεται και το 2025, καταγράφοντας αύξηση 6% πάνω στα ήδη υψηλά επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς

Ο Ιούλιος αναδεικνύεται κάθε χρόνο ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα camping σε επίπεδο αναζητήσεων και αγορών λόγω της προετοιμασίας για καλοκαιρινές διακοπές.

Ο συμπληρωματικός εξοπλισμός camping κερδίζει έδαφος

Η κατηγορία “Σκηνές Camping” κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2024, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 31% σε σχέση με το 2023, ενώ το 2025 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2024. Αντίθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς το 2025 προήλθε κυρίως από τον συμπληρωματικό εξοπλισμό camping, δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές επενδύουν στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας διαμονής στη φύση. Χαρακτηριστικά, τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων το 2025 σημείωσαν τα “Προϊόντα Φωτισμού Κάμπινγκ” (+15%), τα “Φορητά Ψυγεία” (+14%) και τα “Φουσκωτά Στρώματα Ύπνου” (+6%).

Πώς διαμορφώνεται η μέση αξία παραγγελίας

Η μέση αξία παραγγελίας (AOV) στα καλάθια που περιλαμβάνουν σκηνή παρουσιάζει άνοδο, καθώς από 102 ευρώ το 2025, φτάνει τα 113 ευρώ τον Ιούνιο του 2026. Αντίστοιχα, η μέση αξία παραγγελίας για τα καλάθια με φουσκωτά στρώματα ύπνου αυξήθηκε από 40 ευρώ το 2025 σε 43 ευρώ το 2026. Στα καλάθια με προϊόντα φωτισμού κάμπινγκ η μέση αξία κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα από τα 20 ευρώ το 2025, στα 21 ευρώ τον Ιούνιο του 2026.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή και εκτός καλοκαιρινής περιόδου-Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2026

Η ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών του camper δεν περιορίζεται στους θερινούς μήνες. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, οι πωλήσεις καταγράφουν σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι ο εξοπλισμός outdoor δραστηριοτήτων αποτελεί πλέον επιλογή όλο τον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24% το εν λόγω διάστημα του 2025 σε σχέση με το 2024 ενώ διατήρησαν τη θετική τους πορεία και το 2026, καταγράφοντας περαιτέρω άνοδο 13%.

Αντίστοιχα, το ενδιαφέρον των καταναλωτών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο και σε επίπεδο αναζητήσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι αναζητήσεις για τη λέξη-κλειδί “κάμπινγκ” έχουν ήδη ξεπεράσει κατά 193% το σύνολο των αντίστοιχων αναζητήσεων που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Η αυξημένη κινητικότητα τόσο εντός όσο και εκτός καλοκαιρινής σεζόν συνδέεται με τη δημοφιλία δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία, η ορειβασία αλλά και τα φεστιβάλ μουσικής, που διατηρούν τη ζήτηση για outdoor εξοπλισμό σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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