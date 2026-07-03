Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Το υψηλότερο κλείσιμο από τις 13 Νοεμβρίου 2009

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες με άνοδο 1,27%, σημειώνοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τις 13 Νοεμβρίου 2009.

Ο τζίρος ανήλθε στα 261,62 εκατ. ευρώ με 29.965.807 μετοχές σε διακίνηση, ενώ 67 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και 40 πτωτικά.

Οι μετοχές Aktor, ΟΤΕ και Eurobank κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός δείκτης σημείωσε άνοδο 3,59%, ενώ από την αρχή του έτους έχει κέρδη 19,64%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Εθνική παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με 39,59 εκατ. και 30,73 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση και να κλείνει σε νέα υψηλά 17 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, του ΟΤΕ και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,27%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.543,71 μονάδες (+1,53%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,59%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.965.807 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Aktor (+4,66%), του ΟΤΕ (+4,33%), της Eurobank (+2,36%), της Σαράντης (+2,30%) και της Εθνικής (+1,74%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Viohalco (-0,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.578.263 και 3.816.110 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 39,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 30,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 40 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+4,66%) και Prodea (+4,58%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-9,92%) και ΚΡΙ- ΚΡΙ (-4,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 14,3600 +4,66%

ALLWYN: 14,2250 +0,89%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8950 +1,02%

METLEN: 42,5800 +0,95%

OPTIMA: 10,2500 +1,49%

ΤΙΤΑΝ: 51,8000 +1,57%

ALPHA BANK: 4,0750 +1,22%

AEGEAN AIRLINES: 12,9600 +0,15%

VIOHALCO: 19,0000 -0,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,2200 +0,48%

ΔΑΑ: 10,9400 +0,37%

ΔΕΗ: 23,7000 +1,63%

COCA COLA HBC: 59,5000 +0,68%

ΕΛΠΕ: 11,0100 +0,64%

ELVALHALCOR: 4,9750 +0,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,7650 +1,74%

ΕΥΔΑΠ: 11,4400 +1,24%

EUROBANK: 4,3300 +2,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +0,66%

MOTOR OIL: 41,4000 +0,78%

JUMBO: 23,2600 +1,13%

ΟΛΠ: 45,4500 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,5000 +4,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3100 +0,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ :15,1000 +2,30%

Εβδομαδιαία άνοδος 3,59%, κέρδη 19,64% από τις αρχές του έτους

Με άνοδο 3,59% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει εικόνα «bull market» και οι όποιες κατοχυρώσεις κερδών απορροφώνται εύκολα.

H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» για το Euronext Athens και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν. Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών. Το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America.

Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο, η αγορά της Ελλάδας και η αγορά του Χονγκ Κονγκ είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες overweight θέσεις σε διεθνές επίπεδο, τονίζει η HSBC.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά «στοιχήματα» της Ευρώπης και παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές τα τελευταία χρόνια, η UBS θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί η Morgan Stanley παραμένει θετική για τις τράπεζες, καθώς θεωρεί ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ελκυστική σχέση αποτίμησης και κερδοφορίας.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.537,23 μονάδες, έναντι 2.449,29 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,59%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,64%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,83%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 20,37%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,36%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 13,13%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,69%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 24,79%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.434,575 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 286,915 εκατ. ευρώ, έναντι 296,998 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 5,740 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 187,214 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 40,961 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης