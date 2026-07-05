Πολυτέλεια οι καλοκαιρινές διακοπές για τους Έλληνες - Πόσο κοστίζουν για μια τετραμελή οικογένεια

Snapshot Περίπου οι μισοί Έλληνες δεν σχεδιάζουν καλοκαιρινές διακοπές φέτος λόγω υψηλού κόστους.

Το 35% των διακοπών γίνεται σε δικές τους ή τρίτων εξοχικές κατοικίες, ενώ μόνο το 14% επιλέγει ξενοδοχεία.

Το κόστος πενθήμερων διακοπών σε ελληνικά νησιά για τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 1.658 έως 2.801 ευρώ.

Οι ακτοπλοϊκές μεταφορές και η διαμονή αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων διακοπών. Snapshot powered by AI

Σε πολυτέλεια έχουν μετατραπεί οι καλοκαιρινές διακοπές για τους πολίτες της χώρας μας, την ώρα που οι μισοί δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές φέτος, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Από το υπόλοιπο 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόλις το 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες ημέρες.

Η πλειοψηφία του κοινού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, επιλέγει τις εξοχικές κατοικίες, είτε τις δικές τους (35%), είτε τρίτων (18%). Το 35% επιλέγει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μόνο το 14% διαμονή σε ξενοδοχεία.

«Οι διακοπές στην Ελλάδα πιστεύω αυτή την περίοδο είναι ουτοπία, είναι ακριβό σπορ», αναφέρει πολίτης στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα», με έναν άλλο να σημειώνει ότι έχει άδεια μόνο τον Αύγουστο και δεν θα φύγει για διακοπές, καθώς εκείνη την περίοδο το κόστος είναι αυξημένο, σε σχέση με τον Ιούλιο.

Πόσο κοστίζει σε μια τετραμελή οικογένεια ένα πενθήμερο στα ελληνικά νησιά

Το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών στα ελληνικά νησιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για μια τετραμελή οικογένεια, καθώς μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τη διαμονή απαιτούνται από περίπου 1.650 έως και σχεδόν 2.800 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό.

Στα Χανιά, για το διάστημα 1-7 Αυγούστου, το κόστος των ακτοπλοϊκών ανέρχεται στα 499 ευρώ και της διαμονής στα 1.600 ευρώ, με το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στα 2.099 ευρώ.

Στη Σύρο, για το διάστημα 1-6 Αυγούστου, τα ακτοπλοϊκά κοστίζουν 435 ευρώ και η διαμονή 1.550 ευρώ, με συνολικό κόστος 1.985 ευρώ. Στην Τήνο, για το ίδιο διάστημα, τα ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα 468 ευρώ και η διαμονή στα 1.900 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 2.368 ευρώ.

Στη Ρόδο, το κόστος των ακτοπλοϊκών φτάνει τα 901 ευρώ, ενώ η διαμονή κοστίζει 1.900 ευρώ, με τη συνολική δαπάνη να διαμορφώνεται στα 2.801 ευρώ. Στη Χίο, η ίδια οικογένεια θα χρειαστεί να καταβάλει 558 ευρώ για ακτοπλοϊκά και 1.100 ευρώ για διαμονή, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 1.658 ευρώ.

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