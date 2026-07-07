Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους

Snapshot Η ετήσια άδεια μπορεί πλέον να χορηγείται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος, μετά από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη.

Κάθε τμήμα άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε συνεχόμενων εργάσιμων ημερών για πενθήμερο και έξι για εξαήμερο.

Η προαναγγελία των αδειών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική, και οι εργοδότες καταχωρούν απολογιστικά την άδεια εντός του επόμενου μήνα.

Παραμένει η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ης Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών.

Από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών άδειας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας.

Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται.

Αλλαγές επέρχονται και στις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Η προαναγγελία των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Αντί αυτού, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρούν σε απολογιστική καταχώριση της άδειας εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδειας, δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Παράλληλα, διατηρείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών χωρίς να θίγονται τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

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