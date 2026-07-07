Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους

Ένας μισθωτός δεν χρειάζεται να εξαντλήσει το σύνολο της άδειάς του την καλοκαιρινή περίοδο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ετήσια άδεια μπορεί πλέον να χορηγείται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος, μετά από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη.
  • Κάθε τμήμα άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε συνεχόμενων εργάσιμων ημερών για πενθήμερο και έξι για εξαήμερο.
  • Η προαναγγελία των αδειών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική, και οι εργοδότες καταχωρούν απολογιστικά την άδεια εντός του επόμενου μήνα.
  • Παραμένει η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.
  • Τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ης Σεπτεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών.

Από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών άδειας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας.

Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται.

Αλλαγές επέρχονται και στις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Η προαναγγελία των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Αντί αυτού, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρούν σε απολογιστική καταχώριση της άδειας εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδειας, δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Παράλληλα, διατηρείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών χωρίς να θίγονται τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ» - Παραδέχθηκε ότι βλάπτει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

17:50ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Το εδαφικό «αγκάθι» κοντά στα Κανάρια Νησιά: Το αρχιπέλαγος που διεκδικούν Ισπανία και Πορτογαλία

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

17:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους

17:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Ζητά σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μέσω ΑΙ από τις κεντρικές τράπεζες

17:31ANNOUNCEMENTS

«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

17:26ANNOUNCEMENTS

Bike Odyssey 2026: 8 ημέρες στην Πίνδο - Ένας αγώνας MTB επιβίωσης & αυτογνωσίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές – Παθολογικά τα αίτια θανάτου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Τριάδι κοντά σε σπίτια – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

17:16ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Γιατι μια χώρα έστειλε δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες στη Σύνοδο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το λουλούδι που αποδεικνύεται διατροφικός θησαυρός: Κρύβει πρωτεΐνη όσο η κινόα

17:15ΕΥ ΖΗΝ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας για να προστατευτείτε

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για νέες τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα της ΔΕΗ – Έκαναν «φτερά» 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που «ξάφριζε» κοσμηματοπωλεία της Αττικής σε μόλις ένα λεπτό

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

16:44LIFESTYLE

Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «O Αμερικανός πρόεδρος μού υποσχέθηκε 5 F-35» - Τραμπ: «Eίναι κάτι που θα σκεφτούμε»

16:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «last dance» του Ρονάλντο: Ο αντιφατικός Κριστιάνο των Μουντιάλ - Τα ρεκόρ και η κατάρα

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

16:02ΚΟΣΜΟΣ

«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

13:46WHAT THE FACT

«Βουνά» χιονιού αψηφούν καύσωνα 37 βαθμών Κελσίου στον Καναδά

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ