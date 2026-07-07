ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς - Πάνω από 4.000 επισκέφτηκαν τα νέα σημεία εξυπηρέτησης

«Τα 6 νέα καταστήματα myPoint παραπέμπουν σ’ ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό περιβάλλον και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές Εφορίες» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Μίλτος Τσεκούρας

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς - Πάνω από 4.000 επισκέφτηκαν τα νέα σημεία εξυπηρέτησης
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  • Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς, ως μέρος της νέας ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ.
  • Από την 1η Ιουνίου, πάνω από 4.000 πολίτες επισκέφθηκαν τα έξι σημεία myPoint στην Αττική, με μέσο όρο 180 εξυπηρετήσεις ημερησίως.
  • Το πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης 1521 απάντησε επιτυχώς 680.439 κλήσεις με δείκτη εξυπηρέτησης 81,2% και μέσο χρόνο αναμονής μόλις 21 δευτερόλεπτα.
  • Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επέκταση των myPoint σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζοντας ψηφιακά εργαλεία με φυσική εξυπηρέτηση για ταχύτερη και πιο ουσιαστική υποστήριξη των πολιτών.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης συνδυάζεται με ανθρώπινη καθοδήγηση και τρεις ζώνες εξυπηρέτησης για βελτιωμένη προσβασιμότητα και μείωση αβεβαιότητας.
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Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της νέας, ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιήθηκε σήμερα με τα εγκαίνια του myPoint Κηφισιάς, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα προσέγγιση της ΑΑΔΕ κερδίζει την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων από την πρώτη στιγμή. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την παραγωγική λειτουργία των έξι (6) σημείων myPoint στην Αττική, από την 1η Ιουνίου έως σήμερα:

  • 4.000 πολίτες επισκέφθηκαν συνολικά τα νέα σημεία εξυπηρέτησης
  • 180 άτομα την ημέρα εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο

Τα φυσικά σημεία myPoint λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Τα επίσημα στοιχεία λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 1521 (από 29/07/2025 έως 03/07/2026) αποτυπώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας:

  • Άμεση ανταπόκριση: Απαντήθηκαν επιτυχώς 680.439 κλήσεις από τις 753.210 εισερχόμενες.
  • Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης: Ο δείκτης εξυπηρέτησης άγγιξε το 81,2%.
  • Μηδενική αναμονή: Ο μέσος χρόνος αναμονής για τον πολίτη περιορίστηκε σε μόλις 21 δευτερόλεπτα.
  • Ουσιαστική υποστήριξη: Με μέση διάρκεια κλήσης τα 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, διασφαλίστηκε η έγκυρη και ολοκληρωμένη επίλυση των αιτημάτων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε: «Η ΑΑΔΕ έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Τη μεγάλη πρόοδο υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, αλλά και η μείωση του κενού ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στη διασύνδεση 466.000 επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ και στο myDATA. Τα 6 νέα καταστήματα myPoint παραπέμπουν σ’ ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό περιβάλλον και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές Εφορίες. Σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εργαλεία και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης 1521 δημιουργούν συνολικά ένα νέο αναβαθμισμένο πλαίσιο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η προσπάθεια αυτή να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και να αφορά στις πρώην υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια ακόμα μάχη απέναντι στο βαθύ κράτος που κερδίζεται μέρα με τη μέρα».

ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Από τη μεριά του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Για εμάς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει απόσταση από τον άνθρωπο. Μετατρέπουμε τις υπηρεσίες μας σε τεχνολογικούς κόμβους, περνώντας από την απλή διεκπεραίωση στην ουσιαστική καθοδήγηση. Ξεκινήσαμε με 6 σημεία στην Αττική και επεκτεινόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας κοινή εμπειρία εξυπηρέτησης χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος για να καθοδηγεί τον πολίτη από την πρώτη στιγμή της υποδοχής του, μέσα από τη λειτουργία τριών διακριτών ζωνών εξυπηρέτησης. Απαντάμε πρόσωπο με πρόσωπο σε ερωτήματα και δίνουμε λύσεις ακόμα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την αβεβαιότητα και εξασφαλίζουμε ταχύτερη πρόσβαση όλων στην εξυπηρέτηση. Η φορολογική διοίκηση του μέλλοντος είναι ψηφιακή, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη μας που εργάστηκαν για να γίνει αυτό το έργο πράξη, δίπλα στις ανάγκες της κοινωνίας».

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