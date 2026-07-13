Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες

Snapshot Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο, στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Οι κύριες συντάξεις των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Οι κύριες συντάξεις των ΙΚΑ, Δημόσιου, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα και μη μισθωτών θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Οι συντάξεις Αυγούστου αναμένονται να καταβληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Ως γνωστό, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας. Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων, ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής.

Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Αυγούστου

Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών:

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις

Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Κατάθεση: Παρασκευή 24 Ιουλίου

Δημοσίου

Κατάθεση: Τρίτη 28 Ιουλίου