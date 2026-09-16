Από την περιουσία μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα: Θωρακίζοντας το μέλλον των επιχειρήσεων

Σήμερα, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπου οι κίνδυνοι εξελίσσονται διαρκώς και δεν περιορίζονται μόνο στις μεταβολές της αγοράς ή στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές αλλά και οι ψηφιακές απειλές δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας που απαιτεί πρόληψη, προετοιμασία και προστασία.

Πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες και σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και μηχανήματα, επηρεάζοντας όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, αλλά και τη δυνατότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μια χώρα με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, η ανάγκη για θωράκιση απέναντι σε τέτοιους κινδύνους γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Την ίδια στιγμή, το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις φυσικές καταστροφές καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται κρατική ενίσχυση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, εφόσον δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παράλληλα, τα απρόοπτα γεγονότα στον κυβερνοχώρο έρχονται να προστεθούν δυναμικά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» θωράκισης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για αυτό και η Eurolife FFH βρίσκεται σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν τόσο την προστασία της περιουσίας τους όσο και τις ανάγκες που προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ξεκινώντας από την προστασία της περιουσίας κάθε επιχείρησης

Με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η Eurolife FFH δημιούργησε το πρόγραμμα ασφάλισης My Business First, ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτη επαγγελματικού χώρου είτε για ενοικιαστή.

Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, καλύπτοντας απρόοπτα περιστατικά και παρέχοντας, μεταξύ άλλων, καλύψεις αστικής ευθύνης, απώλειας κερδών, τεχνικής βοήθειας και νομικής προστασίας. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει συνολικά 14 καλύψεις και, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι διαθέσιμα ακόμα 6 πακέτα προαιρετικών καλύψεων, για κάλυψη απρόοπτων περιστατικών όπως καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή, χρηματικές απώλειες, σεισμό.

Επιπλέον, το My Business First παρέχει προστασία απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων, ενώ σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους την Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι και η δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής σε συγκεκριμένες καλύψεις, καθώς και σε περιπτώσεις όπως ζημιές από χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετό, διαρροές νερού, ζημιές σε πινακίδες ή κλοπή από διάρρηξη, η αποζημίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.

Η ψηφιακή προστασία γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής ασφάλειας

Καθώς, επίσης, η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προστασία στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται σε βασική προτεραιότητα. Και αυτό γιατί μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, διακοπή εργασιών, οικονομικές επιβαρύνσεις και πλήγμα στην εμπιστοσύνη των πελατών.

Για αυτόν τον λόγο, η Eurolife FFH δημιούργησε το My Business Cyber Protection, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους διαδικτυακά, ώστε να αντιμετωπίζουν εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει καλύψεις για έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικά, αποκατάσταση δεδομένων και συστημάτων, ζημιές από διακοπή εργασιών, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία. Επιπλέον, μέσω της 24/7 τηλεφωνικής υποστήριξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναφέρουν άμεσα ένα περιστατικό και να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεών του.

Όσον αφορά στο κόστος του προγράμματος, αυτό προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών, η δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που ήδη εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά της συστήματα.

Σε μια εποχή όπου οι κίνδυνοι στον επιχειρηματικό χώρο εξελίσσονται συνεχώς, η προστασία μιας επιχείρησης απαιτεί μια συνολική προσέγγιση. Για αυτό, από την προστασία της περιουσίας και την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ψηφιακή παρουσία, η Eurolife FFH στηρίζει τις επιχειρήσεις με λύσεις που τις βοηθούν να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους με μεγαλύτερη σιγουριά και να επενδύουν με ασφάλεια στο μέλλον τους.