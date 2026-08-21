Κομισιόν: Καθησυχαστική για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Snapshot Η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στο 62%, με στόχο το 80% της χωρητικότητας.

Ο ρυθμός πλήρωσης είναι αργότερος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά.

Δεν υπάρχει στόχος για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι σε καλό δρόμο για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό φυσικού αερίου για τον χειμώνα.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σταθερή χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού, παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Η Κομισιόν κάνει τον απολογισμό και δίνει την εικόνα για το πως εξελίσσεται η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, με την Εύα Χρντσίροβα, εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας.

Όπως παραδέχθηκε η εκπρόσωπος της Κομισιόν «ο ρυθμός είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά». Όπως τόνισε η Εύα Χρντσίροβα «αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου», επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς «δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης». Η ίδια σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα».

Αναφορικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι « βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».