Κομισιόν: Καθησυχαστική για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Τι ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις αποθήκες φυσικού αερίου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κομισιόν: Καθησυχαστική για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στο 62%, με στόχο το 80% της χωρητικότητας.
  • Ο ρυθμός πλήρωσης είναι αργότερος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά.
  • Δεν υπάρχει στόχος για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου.
  • Η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι σε καλό δρόμο για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό φυσικού αερίου για τον χειμώνα.
  • Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σταθερή χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού, παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον.
Snapshot powered by AI

Η Κομισιόν κάνει τον απολογισμό και δίνει την εικόνα για το πως εξελίσσεται η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, με την Εύα Χρντσίροβα, εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας.

Όπως παραδέχθηκε η εκπρόσωπος της Κομισιόν «ο ρυθμός είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά». Όπως τόνισε η Εύα Χρντσίροβα «αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου», επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς «δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης». Η ίδια σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα».

Αναφορικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι « βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναλύει στο Newsbomb το επικρατέστερο σενάριο

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Σλοβενία: Στο επίκεντρο η Πρόεδρος - Το αυτοκινητικό και η Ρωσίδα φίλη

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Amazon:Επικό λάθος εκατομμυρίων με την ταινία του Τζέισον Στέιθαμ - Κυκλοφόρησε onlline πριν από την πρεμιέρα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο - Επτά οι επιβαίνοντες των δύο σκαφών

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ιβίσκος ή Matcha; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για αντιοξειδωτικά και αρτηριακή πίεση

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι έπειτα από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:57WHAT THE FACT

Το «γιαπωνέζικο τρικ» που διώχνει τη ζέστη από το αυτοκίνητο σε λίγα δευτερόλεπτα

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσάφος: Η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος χονδρικής στην Ευρώπη

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενοι ορειβάτες από το 1992 βρέθηκαν θαμμένοι σε ελβετικό παγετώνα που λιώνει

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Τεράστιος γύπας «προσγειώθηκε» σε πολυσύχναστη παραλία και προκάλεσε τρόμο στους λουόμενους

12:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Καθησυχαστική για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό ντιμπέιτ το 2024 - Μετά τους φόβους εγκεφαλικού, δεν αποκλείει να τον νάρκωσαν

12:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Έτοιμος για το 9ο (!) χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα - Τι ώρα αγωνίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:14ΚΥΠΡΟΣ

Βlackout στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα σχεδόν όλο το νησί – Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Στη φυλακή για έναν χρόνο Ελβετός τουρίστας - Καταδικάστηκε για προσβολή της ιερής Μέρας της Σιωπής

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

12:09ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου –Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

11:19LIFESTYLE

Έξαλλοι οι Καναδοί με τον Τριντό: Θα πληρώσουν τους σωματοφύλακες για τα πολυτελή ταξίδια του με την Κέιτι Πέρι ανά τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

09:06WHAT THE FACT

Πύθωνας 4,5 μέτρων έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε αντικαρκινική θεραπεία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο

09:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Tο νέο μάθημα που θα διδάσκεται σε Γυμνάσια και Λύκεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ