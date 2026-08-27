Συντάξεις χηρείας: Οι αλλαγές που θα δουν οι δικαιούχοι την Παρασκευή - Ποιοι θα έχουν αύξηση

Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως 470 ευρώ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Συντάξεις χηρείας: Οι αλλαγές που θα δουν οι δικαιούχοι την Παρασκευή - Ποιοι θα έχουν αύξηση
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  • Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8.552 δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις χηρείας έως 470 ευρώ, λόγω της κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία.
  • Η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο 70% για όσους είχαν υποστεί μείωση από 70% σε 35%.
  • Ο Νόμος 5322/2026 απαγορεύει περικοπές στη σύνταξη χηρείας όταν ο δικαιούχος έχει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία.
  • Τα ορφανά από δύο γονείς λαμβάνουν πλέον δύο πλήρεις εθνικές συντάξεις αντί για μισές από κάθε γονέα.
  • Δεν επιστρέφονται ποσά σε δικαιούχους του δημόσιου τομέα που υπέστησαν περικοπές τριετίας, ενώ οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται σε συντάξεις πριν τον νόμο του 2016.
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Αυξήσεις έως και 470 ευρώ θα δουν στο τέλος της εβδομάδας 8.552 δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας, με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Ουσιαστικά πρόκειται για μη περικοπή, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία.

Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Με τον νέο Νόμο 5322/2026, τα νέα δεδομένα για τις συντάξεις χηρείας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Καμία περικοπή, αν η/ο χήρα/χήρος έχει δική της/του σύνταξη ή εργάζεται. Η σύνταξη θα παραμένει εφ’ όρου ζωής σταθερά στο 70% της σύνταξης του/της πρωτοδικαιούχου θανόντος/θανούσας.
  • Αν σωρεύονται δύο συντάξεις (χηρείας και εξ ιδίου δικαιώματος) η/ο χήρα/χήρος θα λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις κατ’ εξαίρεση, αφού όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι στην περίπτωση σώρευσης ελάμβαναν και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μόνο μία εθνική σύνταξη.
  • Τα ορφανά και από τους δύο γονείς, αντί για μισή εθνική σύνταξη από κάθε γονέα, θα λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από κάθε γονέα (δύο εθνικές συντάξεις).
  • Διαγράφονται και δεν αναζητούνται ποσά (έως και 20.000-30.000 ευρώ) από 80.000 συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα που δεν περικόπηκαν.
  • Περιορίζεται η μείωση των αγροτικών συντάξεων χηρείας αφού εφεξής θα κόβεται η βασική σύνταξη (σήμερα 360 ευρώ) αλλά δεν θα κόβεται η σύνταξη χηρείας, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η σύνταξη χηρείας θα παραμένει στο 70%.
  • Δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας πριν από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου (πριν από τις 13-5-2016).
  • Δεν επιστρέφονται ποσά στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας του δημόσιου τομέα (περίπου 8.000) που υπέστησαν περικοπές στην τριετία από τον θάνατο του πρωτοδικαιούχου.
  • Ο νόμος δεν διευκρινίζει αν οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τις επικουρικές που έχουν υποστεί περικοπές στο σύνολό τους.

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