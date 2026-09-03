Αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ρύθμιση – Ποιοι εξαιρούνται

Μέσα στο φθινόπωρο σχεδιάζεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις οικιστικές πυκνώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή τα δασικά αυθαίρετα που υπολογίζεται ότι ανέρχονται στις 100.000 και αναδείχτηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπως επισημαίνουν ασφαλείς πηγές, μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο».

Η προηγούμενη απόπειρα τακτοποίησης είχε μειωμένη συμμετοχή και εμπλοκή με το Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτός είναι και ο λόγος που το υπουργείο επεξεργάζεται με προσοχή τις απαραίτητες παραμέτρους για να την παρουσιάσει το προσεχές διάστημα.

Οι οικιστικές πυκνώσεις, δηλαδή οι συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων (κατοικιών) μέσα σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και αποτελούν ένα από τα δύο αγκάθια που απομένουν για να μπορέσουν στα τέλη του 2027 να ολοκληρωθούν οι χάρτες.

Παρ’ ότι ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστούν, επί τάπητος υπάρχει το σενάριο να εφαρμοστεί το μοντέλο που ισχύει στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, δηλαδή έναντι προστίμου να προχωρήσουν σε διαδικασία τακτοποίησης οι ιδιοκτήτες, δεδομένου ότι ο όγκος των ακινήτων αυτών είναι μεγάλος και η επιχείρηση «μπουλντόζα» είναι εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγούν οι πηγές, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση κτίσματα που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία, έχουν ανεγερθεί μετά την 28/7/2011, βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους κ.ά. βρίσκονται εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες κι έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης και η διατήρησή τους παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Το χρονικό

Η προηγούμενη προσπάθεια καταγραφής και τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων εξέπνευσε στις 31 Μαρτίου 2023, έχοντας λάβει μία τρίμηνη παράταση. Η πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο είχε ανοίξει για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είχαν κληθεί να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αρχικά έως το τέλος της χρονιάς για να «κερδίσουν» το πάγωμα των διοικητικών προστίμων συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, καταβάλλοντας ένα παράβολο ύψους 250 ευρώ.

Το υπουργείο τότε εκτιμούσε ότι η συμμετοχή θα ήταν μεγάλη. Στο πρώτο τρίμηνο που «έτρεχε» η διαδικασία, κατατέθηκαν περίπου 620 οριστικές αιτήσεις. Δόθηκε, έτσι, μία ακόμη πίστωση χρόνου μέχρι τα τέλη Μαρτίου, η οποία έβαλε τίτλους τέλους στη διαδικασία με περίπου 3.000 αιτήσεις.

Μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας είχαν υποβληθεί 2.772 δηλώσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 382.653 παράνομα τετραγωνικά.

Το άλλο «αγκάθι»

Όμως, πέρα από τα δασικά αυθαίρετα, το έτερο «αγκάθι» των δασικών χαρτών είναι τα «μαύρα περιγράμματα», δηλαδή το 5% που έχει εξαιρεθεί από την ανάρτηση και ανάμεσα στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται και η Αττική.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζεται ρύθμιση που θα φέρει τους επόμενους μήνες ώστε να επιλυθεί και αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στον «Ελεύθερο Τύπο».

Τα μαύρα περιγράμματα στους δασικούς χάρτες υποδηλώνουν τις περιοχές που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Πρόκειται για εκτάσεις που ήταν «εκτός ανάρτησης», καθώς το καθεστώς τους διέπεται από άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις και δεν εξετάστηκαν για το αν είναι δασικές ή όχι.

Οι αντιρρήσεις

Με στόχο να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες έως το τέλος του 2027, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επιταχύνει και την εξέταση των αντιρρήσεων, ενώ, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η πρόσφατη ρύθμιση απλούστευσης των πρόδηλων σφαλμάτων.

Από τις συνολικά 466.000 αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, έχουν εκδικαστεί οι 227.000, δηλαδή το 50% των υποθέσεων, εκ των οποίων το 2% αφορά σε πρόδηλα σφάλματα.

Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Κρήτης αλλά και σε Λακωνία, Βοιωτία και Ζάκυνθο. Ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενίσχυσε τις επιτροπές στην Κρήτη, στέλνοντας 19 δασολόγους, ενώ, το επόμενο διάστημα, για να ενισχυθούν και οι περιοχές με έντονο πρόβλημα, εξετάζεται να αντιμετωπιστεί είτε με τη διαδικασία χρησιμοποίησης προσωπικού από την υπόλοιπη Ελλάδα είτε με τηλεδιασκέψεις.

Πάντως, συνολικά, τα 3/4 της χώρας είναι από το μέσο όρο και πάνω, δηλαδή κινούνται από ικανοποιητικά έως τέλεια, ενώ υπάρχουν και περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί, όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, μεγάλο μέρος της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στόχος είναι να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους σε ένα πλαίσιο που να είναι σύμφωνο με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να πέσουν τίτλοι τέλους έως την εκπνοή του 2027 για τους δασικούς χάρτες.

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