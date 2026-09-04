Snapshot Η Oak Hill Advisors πούλησε το 25% που κατείχε στην Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος περίπου 19 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες.

Η Ideal προτίμησε να επενδύσει στις υπάρχουσες εταιρείες του ομίλου αντί για νέες εξαγορές, αξιολογώντας καλύτερη σχέση απόδοσης/κινδύνου.

Μετά τη συναλλαγή, η Ideal θα ελέγχει πλήρως τη Byte Group και τη Μπάρμπα Στάθη, καθώς και το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα, αποκτώντας μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία.

Οι εταιρείες του ομίλου παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωση κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2026, με θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους.

Η Ideal προγραμματίζει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανάπτυξη νέων καταστημάτων, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 50 εκατ. ευρώ για το 2026. Snapshot powered by AI

Υπενθυμίζεται ότι η Kymora Limited κατέχει (i) το 100% του Byte Group, (ii) το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και (iii) το 100% της Μπάρμπα Στάθης.

Η ΟΗΑ τοποθέτησε συνολικά €102,5 εκατ. στο εταιρικό όχημα μέσα στο 2025 και συμφώνησε να αποχωρήσει έναντι €118,75 εκατ. Αν υπολογίσουμε και το μέρισμα 1,75 εκατ. που φαίνεται να εισέπραξε από την χρήση του 2025, τότε η ΟΗΑ βγήκε κερδισμένη από το deal κατά περίπου 19 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες. Το fund θα εισπράξει 112,75 εκατ. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μετοχές, διατηρώντας περιορισμένο ποσοστό συμμετοχής (2%) στον όμιλο Ideal.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι γιατί η OHA αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρο το 25% μόλις 11 μήνες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης επενδυτικής δόσης του deal με την Ideal. Και όλα αυτά σε ένα χρονικό σημείο που τα Attica μπήκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ οι δύο πλευρές είχαν μόλις πριν λίγους μήνες χαρακτηρίσει τη συμφωνία τους ως στρατηγική, καθώς προέβλεπε το δικαίωμα της OHA να συνεπενδύσει πρόσθετα κεφάλαια έως €200 εκατ. μαζί με την IDEAL μέσα σε δύο χρόνια.

H λογική πίσω από το deal

Ο επικεφαλής της Ideal Λ. Παπακωνσταντίνου στο πλαίσιο του conference call προς τους αναλυτές ανέπτυξε τη λογική πίσω από το deal, λέγοντας ότι η εταιρεία προέκρινε να επενδύσει στις υφιστάμενες εταιρείες αντί να πραγματοποιήσει νέα εξαγορά.

Η βασική λογική ήταν ότι η IDEAL γνωρίζει ήδη σε βάθος τις τρεις εταιρείες, τις διοικήσεις και τα business plans τους και θεωρεί ότι προσφέρουν καλύτερη σχέση απόδοσης/κινδύνου.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι από τον Φεβρουάριο 2025 έως τον Μάιο 2026 εξέτασε περίπου 10 δυνητικές επενδύσεις: 5 στον κλάδο τροφίμων, 3 στην τεχνολογία και 2 στη βιομηχανία. Οι απαιτούμενες αποτιμήσεις δεν επέτρεπαν την επίτευξη των στόχων απόδοσης της IDEAL υπενθυμίζοντας ότι τα δύο βασικά επενδυτικά κριτήρια παραμένουν IRR τουλάχιστον 15% ή 2x money on invested capital.

Η συναλλαγή έγινε με τα ίδια valuation multiples στα οποία είχε αρχικά επενδύσει η OHA, κάτι που η διοίκηση χαρακτήρισε «fair deal».

Αποτίμηση και μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης

Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, τόνισε ότι η συναλλαγή συνεπάγεται αποτίμηση περίπου €3,3/μετοχή για την Αττικά και περίπου €6,7/μετοχή για την IDEAL Holdings.

Δομή συμμετοχών και στρατηγική ευελιξία μετά τη συναλλαγή

• Μετά την ολοκλήρωση, η IDEAL θα έχει ξανά 100% της Byte Group και της Μπάρμπα Στάθης και 70% της Αττικά, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στη στρατηγική όσο και σε πιθανές μελλοντικές εξόδους.

• Η Kymora δεν αναμένεται να διατηρηθεί ως ξεχωριστό όχημα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η πρόθεση της διοίκησης είναι να απορροφηθεί ή να λυθεί, με τις συμμετοχές να μεταφέρονται απευθείας κάτω από την IDEAL Holdings.

• Η OHA εξακολουθεί να αποτελεί δυνητικό στρατηγικό συνεπενδυτή για μελλοντικές επενδύσεις, με την αρχική συμφωνία να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης σημαντικών πρόσθετων κεφαλαίων.

Guidance για το σύνολο του έτους

Για πρώτη φορά η διοίκηση έδωσε συγκεκριμένο guidance για το σύνολο του έτους:

• Statutory Revenue: περίπου +20%

• Like-for-Like Revenue: +8% έως +10%

• Comparable EBITDA: +8% έως +10%

• Comparable EBT: +12% έως +14%

• Comparable Net Profit: +17% έως +20%

Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings συνέδεσε άμεσα το guidance με την απόφαση για την εξαγορά της συμμετοχής της OHA, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση θεωρεί πως οι εταιρείες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν και γι’ αυτό επιλέγει να επενδύσει περαιτέρω σε αυτές.

Σχετικά με τις εταιρείες συμμετοχής

Αττικά Πολυκαταστήματα

Ισχυρή ανάπτυξη, περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, διεύρυνση του premium χαρτοφυλακίου και επιτάχυνση του omnichannel μετασχηματισμού.

Επιδόσεις H1 2026

Η διοίκηση ανέφερε ότι η Αττικά Πολυκαταστήματα συνέχισε να υπεραποδίδει έναντι της αγοράς, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας, με περαιτέρω ενίσχυση των λειτουργικών δεικτών και του μεριδίου αγοράς.

• Έσοδα: €113,6 εκατ., αυξημένα κατά +7%, με ανάπτυξη ταχύτερη από την αγορά και περαιτέρω αύξηση μεριδίου.

• Κερδοφορία: Comparable EBITDA €12,4 εκατ. και Comparable EAT €7,1 εκατ., αμφότερα σε υψηλότερα επίπεδα έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

• Παραγωγικότητα καταστημάτων: Οι πωλήσεις ανά τ.μ. αυξήθηκαν σε περίπου €3.530 από €3.300.

• Μέση απόδειξη: Αυξήθηκε σε €97,1 από €94,7.

• Tax Free Sales: Άνοδος περίπου +2% στο εξάμηνο, αντιπροσωπεύοντας 10,5% των συνολικών πωλήσεων.

• Ηλεκτρονικό εμπόριο: Το e-shop αυξήθηκε σε €6,8 εκατ. από €5,5 εκατ., συνεχίζοντας να αναπτύσσεται με CAGR περίπου 27%.

• Κατηγορίες προϊόντων: Η κατηγορία Fashion αντιστοιχεί στο 78% του τζίρου, η Beauty στο 20%, ενώ οι λοιπές κατηγορίες στο περίπου 2%.

Άξονες ανάπτυξης

Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τη βελτίωση της εμπορικής αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση του premium positioning των attica.

• Συναλλαγές & Conversion Rate: Βασικός μοχλός ανάπτυξης αποτέλεσε η αύξηση των συναλλαγών και του conversion rate, ενώ η επισκεψιμότητα παρέμεινε περίπου σταθερή.

• Εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου: Προστέθηκαν περισσότερα από 60 νέα premium brands, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα και τη διαφοροποίηση της πρότασης προς τον πελάτη.

• Omnichannel ανάπτυξη: Το e-shop συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και επέκτασης της πελατειακής βάσης.

Προοπτικές και επενδυτικό πλάνο

Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου, διατηρώντας θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς και εστιάζοντας σε νέα σημεία ανάπτυξης, τεχνολογικές επενδύσεις και επέκταση του δικτύου.

• FY 2026 Outlook: Αναμένεται αύξηση Revenue και Comparable EBITDA κατά 7%-9%, καθώς και EBT κατά 8%-10%.

• Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση: Το net cash διαμορφώθηκε σε περίπου €14 εκατ. στο τέλος Ιουλίου, με εκτίμηση για €25-30 εκατ. έως το τέλος του 2026.

• Εποχικότητα: Νοέμβριος και Δεκέμβριος αντιπροσωπεύουν άνω του 20% της ετήσιας δραστηριότητας, καθιστώντας την περίοδο Black Friday και Χριστουγέννων ιδιαίτερα κρίσιμη.

• CRM & Loyalty: Συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων εργαλείων CRM και loyalty για την ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη.

• Logistics & Συστήματα: Προχωρούν οι επενδύσεις σε υποδομές 3PL logistics και στα νέα front-end συστήματα.

• AI στο e-commerce: Αναπτύσσονται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο από το 2027 να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να υπερδιπλασιαστεί, ο αριθμός προϊόντων και κατηγοριών που προβάλλονται online.

• Νέα καταστήματα: Έχουν συμφωνηθεί τρία νέα καταστήματα στη Riviera Galleria και ένα monobrand κατάστημα στο The Mall Athens, με προγραμματισμένη λειτουργία το φθινόπωρο του 2027.

• Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης: Η διοίκηση εξετάζει επιλεκτική ανάπτυξη των concepts attica beauty και monobrand stores, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών εκτός Αττικής.

• Capex: Οι επενδύσεις εκτιμώνται σε περίπου €8 εκατ. το 2026 και τουλάχιστον €10 εκατ. το 2027, εκ των οποίων περίπου €4-5 εκατ. αφορούν τα τέσσερα νέα καταστήματα.

Όμιλος Πληροφορικής Byte

Ισχυρή επιτάχυνση ανάπτυξης, διεύρυνση περιθωρίων κέρδους, υψηλή ορατότητα εσόδων και επενδύσεις σε AI-driven υπηρεσίες

Επιδόσεις H1 2026

Η διοίκηση ανέφερε ότι ο Όμιλος Byte κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με επιτάχυνση της ανάπτυξης, σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων.

• Έσοδα: Αυξήθηκαν κατά περίπου +17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Κερδοφορία: Το Comparable EBITDA ενισχύθηκε κατά +22% στα €10,3 εκατ., ενώ τα Comparable EAT αυξήθηκαν κατά +29% στα €7,2 εκατ.

• Περιθώριο EBITDA: Βελτιώθηκε περαιτέρω στο 15,4%.

• Καθαρή ταμειακή θέση: Διαμορφώθηκε στα €17,3 εκατ., παρά τη διανομή μερισμάτων ύψους €18,4 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο.

• Ανεκτέλεστο έργων: Ανήλθε σε περίπου €86 εκατ., παρέχοντας υψηλή ορατότητα για το υπόλοιπο του έτους.

Άξονες Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τη διοίκηση να επισημαίνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και τη σχετικά περιορισμένη έκθεση στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

• Ανά δραστηριότητα: Η ανάπτυξη διαμορφώθηκε σε +11% στο System Integration, +26% στην Κυβερνοασφάλεια και +51% στις Trust Services.

• Ποιότητα εσόδων: Η εξάρτηση από έργα του RRF παραμένει περιορισμένη, με τη σύνθεση των εσόδων να διαμορφώνεται περίπου σε 22% RRF και 78% non-RRF.

• Υπηρεσίες υψηλότερης αξίας: Η διοίκηση εκτιμά ότι οι δραστηριότητες Cybersecurity και Trust Services θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Προοπτικές και επενδυτικές προτεραιότητες

Η διοίκηση διατηρεί θετική στάση για το σύνολο της χρονιάς, στηριζόμενη στο υψηλό ανεκτέλεστο, στην αυξανόμενη συμβολή υπηρεσιών υψηλού περιθωρίου και στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

• FY 2026 Outlook: Αναμένονται έσοδα €115-125 εκατ., EBITDA €17-18 εκατ. και περιθώριο EBITDA περίπου 15%.

• Agentic AI & Margin Expansion: Βασικός μοχλός περαιτέρω βελτίωσης των περιθωρίων αναμένεται να αποτελέσει η αξιοποίηση agentic AI στο SOC και στις υπηρεσίες managed security.

• Νέες υπηρεσίες: Ο Όμιλος επενδύει σε νέες λύσεις trust και e-preservation services, με στόχο εμπορική διάθεση στις αρχές του 2027.

• Διεθνής ανάπτυξη: Συνεχίζεται η στοχευμένη επέκταση σε επιλεγμένες αγορές της περιοχής EMEA, με έμφαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Επενδύσεις (Capex): Το επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμάται σε περίπου €1 εκατ., με επίκεντρο τα services, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές SOC.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Ισχυρή ανάπτυξη όγκων, ενίσχυση μεριδίων αγοράς, ανθεκτική κερδοφορία και εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα παραγωγικής δυναμικότητας

Επιδόσεις H1 2026

• Η διοίκηση ανέφερε ότι η Μπάρμπα Στάθης συνέχισε να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τα μερίδιά της, παρά τις σημαντικές πιέσεις από πρώτες ύλες, καιρικές συνθήκες και αυξημένες προωθητικές ενέργειες.

• Έσοδα: Αυξήθηκαν κατά περίπου +8%, ξεπερνώντας τα €70 εκατ., με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από την αύξηση των όγκων πωλήσεων.

• Ανάπτυξη κατηγοριών: Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά περίπου 6%, με τη Μπάρμπα Στάθης να συνεισφέρει περίπου το 90% της συνολικής ανάπτυξης.

• Μερίδια αγοράς: Καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση μεριδίων σε όλες τις βασικές κατηγορίες δραστηριότητας.

• Κερδοφορία (EBITDA): Αυξήθηκε κατά περίπου +1%, παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες εξωτερικές πιέσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

• Καθαρός δανεισμός: Διαμορφώθηκε στα €32,2 εκατ., βελτιωμένος κατά περίπου €2 εκατ. έναντι του Δεκεμβρίου 2025.

Ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και βελτίωση παραγωγικότητας

• Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η λειτουργική επίδοση του εξαμήνου επηρεάστηκε από σειρά έκτακτων παραγόντων, οι οποίοι όμως αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό μέσω πρωτοβουλιών παραγωγικότητας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

• Πιέσεις κόστους: Οι αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η εντατικοποίηση των προωθητικών ενεργειών είχαν σημαντική επίδραση στην κερδοφορία.

• Αντιστάθμιση επιπτώσεων: Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι έκτακτες αυτές επιβαρύνσεις αντιστοιχούσαν σε περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες EBITDA, μεγάλο μέρος των οποίων αντισταθμίστηκε μέσω productivity initiatives.

• Ισχυρή εμπορική θέση: Η συνεχής αύξηση των όγκων και των μεριδίων αγοράς επιβεβαιώνει τη δυναμική των βασικών brands και κατηγοριών της εταιρείας.

Προοπτικές και επενδυτικό πρόγραμμα

Η διοίκηση διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς, αναμένοντας βελτίωση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο και υλοποιώντας ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα σε παραγωγή και logistics.

• FY 2026 Outlook: Αναμένεται συνέχιση της ανάπτυξης εσόδων με mid-single-digit ρυθμό, ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6%-8% για το σύνολο του έτους.

• Β’ Εξάμηνο: Η ανάπτυξη του EBITDA αναμένεται να είναι σημαντικά ισχυρότερη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

• Brand Refresh: Προγραμματίζεται πλήρης ανανέωση του packaging στα κατεψυγμένα λαχανικά, καθώς και relaunch της κατηγορίας φρέσκων σαλατών τον Δεκέμβριο.

• Νέο warehouse στη Θεσσαλονίκη: Επένδυση περίπου €5,5 εκατ. για την ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας και των logistics.

• Νέο distribution center στην Αθήνα: Επένδυση περίπου €3,5 εκατ. με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Επέκταση παραγωγής φρέσκων σαλατών: Επένδυση περίπου €6 εκατ., η οποία αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 50%.

• Νέα μονάδα κατεψυγμένων λαχανικών στη Λάρισα: Επένδυση περίπου €35 εκατ., η οποία αναμένεται ουσιαστικά να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στην κατηγορία.

• Capex: Οι συνολικές επενδύσεις για το 2026 εκτιμώνται σε περίπου €50 εκατ., σημαντικά αυξημένες έναντι του προηγούμενου έτους, με υψηλούς επενδυτικούς ρυθμούς να αναμένονται και το 2027.