Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να πάρει το μάθημά της και να μην ξαναβρεθεί εκτεθειμένη στο μέλλον απέναντι στην εξάρτηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξει ισορροπία τιμών όταν αποκτηθεί παράλληλη πρόσβαση σε περισσότερους προμηθευτές

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Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση
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  • Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε την ανάγκη συλλογικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης σε δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • Προέβλεψε ότι η Ευρώπη θα εκδώσει ευρωομόλογο ή θα δημιουργήσει νέο Ταμείο Ανάκαμψης ως μεταβατική λύση για την ενεργειακή κρίση.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της διεύρυνσης του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και των μακροχρόνιων συμφωνιών LNG για τη σταθερότητα και προβλεψιμότητα των ενεργειακών τιμών.
  • Επισήμανε την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και την ύπαρξη διχογνωμίας μεταξύ κρατών μελών σε σχέση με την απαγόρευση του ρωσικού αερίου.
  • Ο Όμιλος AKTOR διατηρεί στρατηγική χαμηλού δανεισμού και προτεραιότητα σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης για βελτίωση ποιότητας και ταχύτητας υλοποίησης έργων.
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Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να αναλάβει συλλογική δράση για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς θα κληθεί να πορευθεί σε ένα δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέφρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τους δημοσιογράφους Φώτη Κόλλια και Λαλέλα Χρυσανθοπούλου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 6ου Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι, όπως είχε προβλέψει στις αρχές του έτους, η τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω και σε συνδυασμό με την διογκούμενη τάση για αυξήσεις επιτοκίων, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα νέο και δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα είναι αποθαρρυντικό για τις επενδύσεις και θα έχει σοβαρή μακροοικονομική επίπτωση για την Ευρώπη.

Συλλογική δράση για την Ε.Ε.

Για τον λόγο αυτό προέβλεψε ότι έστω και την ύστατη στιγμή, η Ευρώπη θα πάρει την απόφαση να εκδώσει ευρωομόλογο (ή να προχωρήσει σε κάποια παρεμφερή δράση, όπως ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης) ώστε να αντιμετωπίσει συλλογικά τη νέα κατάσταση, σχολιάζοντας, ωστόσο, ότι θα πρόκειται για μία μεταβατική λύση που δεν θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.

Νέο παραγωγικό μοντέλο με ιδιωτικά κεφάλαια

Ο κ. Εξάρχου εξήρε το παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία χρησιμοποίησε την κατανάλωση που τονώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αποκτήσει η οικονομία πιο γερή βάση της και να προσελκύσει υγιή ιδιωτικά κεφάλαια, σημειώνοντας ότι πλέον γίνονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, με ίδια κεφάλαια που τοποθετούνται στη χώρα και αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο. Και εάν αυτό συνεχιστεί, τόνισε, θα υπάρξει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με μία οικονομία, η οποία θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και δεν θα κινδυνεύει από έκτακτα διεθνή ή τοπικά γεγονότα.

Στρατηγικής σημασίας ο Κάθετος Διάδρομος

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR χαιρέτισε τη διεύρυνση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και τον χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας και πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Και εξήγησε ότι αποτελεί μονόδρομο για την Ευρώπη να προμηθευτεί LNG από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι μόνο οι μακροχρόνιες συμφωνίες μπορούν να φέρουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα τιμών. Ενώ σχολίασε ότι η Ε.Ε. θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την καθυστέρησή της να εξασφαλίσει εγκαίρως τέτοιες συμφωνίες σε καλύτερες τιμές – όπως είχε κάνει τον Νοέμβριο του 2025 η Atlantic SEE LNG Trade - οι οποίες σήμερα δεν είναι πλέον διαθέσιμες στη διεθνή αγορά λόγω της υψηλής ζήτησης και της ελλιπούς προσφοράς φυσικού αερίου.

Διχογνωμία και ενεργειακή εξάρτηση

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να πάρει το μάθημά της και να μην ξαναβρεθεί εκτεθειμένη στο μέλλον απέναντι στην εξάρτηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξει ισορροπία τιμών όταν αποκτηθεί παράλληλη πρόσβαση σε περισσότερους προμηθευτές. Και επισήμανε ότι στην Ε.Ε. δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα ενιαία στάση στο ζήτημα, καθώς κάποια κράτη – μέλη στηρίζουν την απόφαση για απαγόρευση του ρωσικού αερίου και άλλα την υπονομεύουν, αγνοώντας τον κίνδυνο της επανάληψης της ρωσικής εξάρτησης και καλλιεργώντας το έδαφος ουσιαστικά για χρηματοδότηση της Ρωσίας για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία κατά τα άλλα στηρίζει οικονομικά η Ευρώπη ώστε να συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της.

Στρατηγική χαμηλού δανεισμού

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τοποθετήθηκε και για την πρόσφατη επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους €1 δισ. από τον Όμιλο, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους €3 δισ. σε νέες δραστηριότητες, τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής του Ομίλου είναι η διατήρηση χαμηλού δανεισμού και υψηλών ίδιων κεφαλαίων, ώστε να υπάρχουν υγιείς βάσεις για τις επικείμενες μεγάλες επενδύσεις της AKTOR, με στόχο η σχέση δανεισμού προς EBITDA να μην ξεπεράσει ποτέ το 4x.

Και επισήμανε ότι για την άντληση των κεφαλαίων αυτών καταβλήθηκε επίπονη προσπάθεια που έπεισε την διεθνή επενδυτική κοινότητα για την χρηματοοικονομική υγεία, την ορθότητα και τις προσδοκίες του επενδυτικού σχεδιασμού του Ομίλου. Ενώ επανέλαβε ότι στόχος του Ομίλου AKTOR είναι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, να ανοιχτεί σε νέες δραστηριότητες, με στόχο να επιτύχει κέρδη EBITDA της τάξης των €600 - €700 εκατ. έως το 2031.

Η αξία των έργων ΣΔΙΤ - Παραχώρησης

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο Όμιλος κινείται κατά προτεραιότητα στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τα οποία εγγυώνται την ταχύτερη αποπεράτωση των έργων και την υψηλότερη ποιότητά τους. Και επισήμανε ότι ποτέ οι καθυστερήσεις – που παρατηρούνται στα παραδοσιακά δημόσια έργα - δεν ευνοούν τον εργολήπτη, αλλά αντιθέτως τον ζημιώνουν, χαρακτηρίζοντας το μεγάλο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα για το τι δεν πρέπει και το τι πρέπει να γίνεται ώστε να ολοκληρώνεται ένα έργο χωρίς εκατέρωθεν ζημιές. Ενώ υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να δημοπρατούνται έργα χωρίς μελετητική και τεχνική ωριμότητα, χρηματοδότηση και απαλλοτριώσεις.

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